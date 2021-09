Gente Viajera Catalunya 11/09/2021

El fet que AENA i el govern central hagin anunciat que deixen en suspens la inversió multimilionària per ampliar l’aeroport del Prat per la falta de suport de la Generalitat és la notícia turística de la setmana. Analitzarem aquesta decisió amb Guillermo Vallet, president de la Comissió de Turisme de la patronal catalana Foment del Treball. Avui també dedicarem una part important del programa a conèixer els millors senders de Catalunya. En primer lloc, entrevistant Roger Rovira, un fotògraf i periodista que ha publicat el llibre ‘Rutes per gorges, barracons i congostos de Catalunya’, també marxarem a La Rioja per saber com es preparen per la verema, que és a punt de començar i els parlarem dels Festivals de Senderisme dels Pirineu, que encara tenen algunes cites importants abans que acabi el 2021.