Gente Viajera Catalunya 07/05/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui els parlem de la iniciativa Passeig Gourmets, que converteix el Passeig de Gràcia de Barcelona en un aparador de la millor cuina de la ciutat. A més, visitem el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, els expliquem per on viatjarà aquest any el Cirque du Soleil amb el seu nou espectacle ‘Luzia’, entrevistem al xef Paco Méndez per parlar del seu nou restaurant “Come” i recorrem Castella i Lleó amb la nova guia de Geoplaneta.