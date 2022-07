EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 02/07/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui parlant de la ruta dels indians amb l’alcalde de Lloret de Mar, vistant la illa de La Palma, que espera al viatger com a destinació starlight després de l’erupció de Cumbre Vieja. Andorra acull durant el mes de juliol un espectacle de Cirque du Soleil, una estrena en exclusiva en aquest país i que els expliquem abans de la seva estrena. A més, coneixem el passat de les mòmies guanche de les illes Canàries i la proposta de concerts i exposicions que ha preparat per a aquest estiu el Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó (MUSAC).