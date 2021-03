Com la pandèmia i els seus confinaments han afectat la nostra salut física

Per cloure el programa, en els minuts que dediquem a la divulgació medicosanitària, gràcies a Angelini Pharma Espanya, avui parlem de com la pandèmia i els seus confinaments han afectat a la nostra salut física: moltes hores de teletreball, exercici a casa no sempre ben plantejat. Carles Aguilar entrevista a Pablo de la Serna, Fisioterapeuta i Professor de la Universitat Francisco de Vitória (Madrid). L’entrevista es desenvolupa al voltant de la teràpia de calor i com s'utilitza. Les diferències entre la teràpia de calor i la teràpia de fred. El paper del professional en el seguiment i el tractament d'aquests casos. Alguns dels efectes de la teràpia de calor son l’augment del flux de sang a la zona (hiperèmia). La hiperèmia té efecte analgèsic (redueix el dolor), afavoreix la nutrició dels teixits i l'eliminació de productes de rebuig. La disminució de la pressió arterial ja que el calor afecta el cor i redueix la pressió sanguínia i l’efecte sedant donat que l'estímul de calor de llarga durada té efecte sedant, al afavorir la relaxació muscular, evita l'espasme muscular, alleuja la fatiga i alenteix la conducció nerviosa d'estímuls dolorosos, entre d’altres.