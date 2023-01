EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 8/1/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La Medicina Regenerativa inclou una sèrie de teràpies que busquen la regeneració dels teixits i òrgans. La Medicina Regenerativa és un camp ampli que inclou la investigació sobre l'autocuració, és a dir, en què el cos utilitza els seus sistemes propis, de vegades amb ajuda de materials biològics per recrear cèl·lules i reconstruir teixits i òrgans. A diferència de molts tractaments tradicionals, alguns d'alt cost, amb efectes secundaris, que no es dirigeixen a les causes sinó als símptomes, la teràpia cel·lular ha tingut respostes molt positives, especialment per al tractament de l'artrosi. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Habitualment, els metges ens diuen que el consum de sal no és bo per a la salut, i fins i tot està contraindicada per als que ja pateixen de pressió arterial alta, ja que es poden generar problemes més greus, com malalties del cor, però sabem realment quin és la relació entre aquest condiment i la hipertensió?. Revisant ràpidament algunes xifres, sembla que no hi ha una veritable consciència sobre els efectes que pot causar el consum excessiu de sal. Estudis demostren que un terç de la població mundial presenta hipertensió arterial; i per sobre dels 50 anys, aquest percentatge puja fins al 60-70%. Ens ho explica el Dr. José Abellán Alemán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. La Federació de Consumidors i Usuaris CECU considera que la posició del Consell de la Unió Europea respecte del Reglament d'Intel·ligència artificial no té garanties importants per als consumidors. El Consell de Transport, Telecomunicacions i Energia (Telecomunicacions), conformat pels ministres competents dels Estats Membres de la UE, han arribat a una posició respecte del Reglament d'IA que no introdueix millores essencials per a les persones consumidores i suposa un fracàs en la seva protecció . Es tracta d'una peça regulatòria vital per regular la IA i que pretén protegir les persones davant dels danys que podria causar aquesta tecnologia. Tot i això, els governs nacionals no han abordat qüestions essencials, com la utilització de sistemes de reconeixement facial per part d'empreses privades en llocs d'accés públic, així com també han suavitzat disposicions importants sobre quins sistemes d'IA es classificarien com de “alt risc”. D'aquesta manera, les persones consumidores corren el risc de no estar prou protegides, mentre que els Estats Membres no han introduït drets bàsics davant les decisions automatitzades o la interacció amb sistemes d'IA. Carles Aguilar parla amb Anabel Arias, experta de l'Àrea de Drets Digitals de la CECU. Cada any moren més persones per malalties cardiovasculars (ECV) que per qualsevol altra causa. Més de tres quartes parts de les morts relacionades amb cardiopaties i accidents cerebrovasculars tenen lloc a països d'ingressos mitjans i baixos. El risc de patir una malaltia cardiovascular (ECV) augmenta per una alimentació poc saludable, que es caracteritza per un baix consum de fruites i verdures i un consum elevat de sal, sucres i greixos. Una alimentació poc saludable contribueix a l'obesitat i el sobrepès, els quals són factors de risc per a les MCV. Les persones que no fan prou activitat física tenen entre un 20% i un 30% més de probabilitats de morir prematurament que aquelles que fan prou activitat física. Carles Aguilar entrevista al Dr. José Abellán Alemán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. Alguna vegada hem tingut un refredat i hem optat per anar directament a la farmàcia perquè ens recomanin el medicament indicat per acabar amb el malestar com més aviat millor. Doncs bé, moltes vegades hi ha determinades afeccions que un es pot curar sense necessitat de recórrer a la medicina convencional, sinó que simplement gràcies als productes d'herbolari podem arribar a prevenir algunes malalties o fer que l'ús d'aquests productes serveixin com a complement d'altres medicines. Moltes persones no són coneixedores d'aquest tipus d'alternatives, per la qual cosa és molt normal que quan es troben malament recorrin sempre als mateixos mètodes i rutines, rutines que segur que han seguit i han vist a casa des de petits, però una vegada que entra a la seva vida la medicina natural, canvien aquests hàbits per sempre. Parlem amb el Dr. Josep Just, assessor mèdic d'En Bones Mans.