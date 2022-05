EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 7/5/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Des del punt de vista clínic, l’aturada cardiorespiratòria es defineix com la interrupció de l’activitat mecànica del cor i de la respiració espontània. Precisa, a més, de tres qualitats essencials perquè sigui considerada com a tal: la interrupció ha de ser brusca, inesperada i potencialment reversible. En el moment precís en que es produeix una aturada resulta difícil plantejar-se la decisió com un dilema moral, perquè per a aquelles persones que ho presencien l’opció de no reanimar va inexorablement lligada a la mort. La decisió fàcil, instintiva i, en principi, empàtica és reanimar, però cal qüestionar-se si èticament és el més responsable. Ens ho explica el Dr. Bernabé Robles del Olmo, Neuròleg del Parc Sanitari Sant Joan de Deu, President del Comitè d’Ètica Assistencial i Membre del Comitè de Bioètica de Catalunya. Cada cop és més freqüent que a les consultes d'Aparell Digestiu acudeixin persones amb reaccions adverses a la ingesta d'aliments. Però no tots els pacients saben que es classifiquen en tres tipus: al·lèrgies, intoleràncies o toxiinfeccions alimentàries. El nostre organisme obté els nutrients necessaris a través dels aliments i no han de provocar molèsties, però no sempre és així. En certes ocasions, la ingesta, el contacte o la inhalació d'aliments provoca una resposta anormal. Amb l'objectiu d'aportar informació científica, veraç i entenedora a la població, la FEAD publica una infografia sobre els tipus de reaccions adverses després de la ingesta d'aliments. Ho comentem amb el Dr. Francesc Casellas, Especialista en Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona i Portaveu del Comitè de Nutrició de la FEAD. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. La disfonia afecta el 75% dels docents en algun moment de les seves vides, segons la guia avaluació del pacient amb disfonia, elaborada per la Comissió de Laringologia, Veu, Foniatria i Deglució de la SEORL-CCC. Tot i que les recomanacions científiques aposten per realitzar programes de formació vocal per a aquests professionals, no arriben a implementar-se. Els problemes de la veu són habituals en professionals de la veu cantada o parlada, però en són conscients i es formen per intentar evitar-los. Tot i això, en altres ocupacions com els professors, monitors de gimnàs o els teleoperadors, no existeix la formació en tècniques vocals, per la qual cosa estan molt exposats a molèsties que afecten la seva qualitat de vida i poden provocar moltes baixes laborals- Ens ho explica el doctor Juan Carlos Casado, President de la Comissió de Laringologia, Veu, Foniatria i Deglució de la SEORL-CCC. La infecció d'orina consisteix en la presència de gèrmens (bacteris) en orina, amb les conseqüents molèsties per als pacients. Produeix coïssor en orinar, dolor en el baix ventre, augment de la freqüència de les miccions, urgència miccional i sensació de no haver acabat d'orina. Pot associar-se a sagnat en l'orina (hematúria) o orina d'aspecte tèrbol. Tot això és perquè la bufeta està inflamada (cistitis) pel contacte amb l'orina infectada. Aquest és el tema que desenvolupem amb el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic d’En Bones Mans.