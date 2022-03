EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 6/3/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Els 'detectius del dolor' presenten novetats en investigació i tractament del dolor crònic. Alguns dels principals investigadors d'aquesta patologia donen a conèixer la seva tasca a través d'entrevistes. La iniciativa té com a objectiu donar a conèixer la feina de la investigació del dolor crònic a Espanya. Parlem amb la Dra. Maria Carmen Ruiz Cantero, Investigadora del Departament de Farmacologia de l'Institut de Neurociències de la Facultat de Medicina de la Universitat de Granada. Els desequilibris en l'alimentació, basats en l'elevat consum de macronutrients contribueixen a fer malbé la salut a través de l'increment de pes corporal a nivells inadequats. Paradoxalment, és lamentable constatar que en molts casos tenir coneixements sobre nutrició, no influeix en la presa de decisions per aconseguir assolir una alimentació saludable. El Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública ens parla dels factors que poden estar implicats en l'increment de la prevalença actual de l'obesitat. Tenir una vida sexual activa és un dels aspectes que influeixen a l'estat d'ànim, la salut emocional i el benestar físic. Per aquest motiu és molt important que li prestem una atenció especial. Encara que associem les relacions sexuals amb el plaer i la reproducció, els beneficis van més enllà de tot això. El sexe és un dels pilars més importants de les relacions de parella per moltes raons. El Dr. Josep Just, Assessor Mèdic del programa analitza els nous hàbits sexuals i els riscos que impliquen. Rebre un diagnòstic després d'una mitjana de 4 anys, desplaçar-se fora de la província 5 o més vegades en dos anys a la recerca de diagnòstic o tractament, o necessitar més de 6 hores diàries de suport són només algunes de les vivències que poden haver de travessar els més de 3 milions de persones que pateixen una malaltia rara a Espanya. Per això, amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Rares, es llença la campanya “Pocs, però no sols” per recordar-los que aquesta no és una lluita individual, sinó que compten amb el suport de l'entorn mèdic, familiar i social que els acompanya al seu dia a dia. Carles Aguilar parla amb Elena González, Psicòloga de l´Associació Espanyola d´Esclerodermia. Sabem que mantenir-se ben hidratats és imprescindible per al bon funcionament de l'organisme. Però no és tan conegut que beure més del necessari no és tan sa com creiem i pot derivar fins i tot en una malaltia coneguda com a hiponatrèmia. La recomanació general és beure uns dos litres diaris d'aigua, una quantitat que no ha de ser exactament aquesta ni igual per a tots, ja que dependrà del pes, l'activitat que es desenvolupi, la morfologia mateixa de cadascú i fins i tot el medi ambient. Ho comentem amb el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Les estratègies d’estimulació bimodal i electroacústica aporten grans beneficis en la qualitat de l’escolta per a usuaris implant coclear. A Espanya, s'estima que prop de 5 milions de persones tenen algun tipus de discapacitat auditiva, l'11% de la població. Les principals diferències en l'ús d'audiòfons o implants com a ajuts auditius són: la indicació, la modalitat d'estimulació i l'adaptació o col·locació del dispositiu; l'implant coclear és utilitzat pel 51% de pacients amb pèrdua d'audició al nostre país. La utilització de solucions electroacústiques, en què es combina l'ús de l'implant coclear i l'audiòfon en una mateixa oïda, està indicada per a pacients amb audició residual al rang de baixes freqüències, i una pèrdua auditiva severa a profunda a predomini en altes freqüències. Carles Aguilar entrevista Cristina Rodríguez, Audiòloga i Responsable de Formació i Estudis Clínics d'Advanced Bionics.