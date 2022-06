EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 5/6/2022

Programa complet de En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Actualment, la medicina regenerativa s'està aplicant a molts camps de la medicina, però és al camp de la traumatologia on s'estan obtenint excel·lents resultats per tractar diferents lesions i malalties, entre elles l'artrosi. Aquestes tècniques es basen en la utilització de diferents eines terapèutiques per regenerar, millorar i fins i tot curar certes malalties, entre les quals hi ha moltes associades al sistema múscul esquelètic. En el cas de l'artrosi, amb aquestes noves tècniques s'aconsegueix en un percentatge alt de casos aturar la degeneració del cartílag articular i fins i tot recuperar-lo, aconseguint així minimitzar el dolor, la inflamació i la manca de funcionalitat de l'articulació afectada. Parlem amb el Dr. Humberto Loscerales, Director de Medicentre. Abusar de l'ús de les xancletes pot provocar problemes als genolls o lumbars. A més, amb aquest tipus de sabata el peu va desprotegit i es converteix en un blanc fàcil d'agressions externes, com ara esgarrapades, cops o talls. Així mateix, afavoreix que els talons s'esquerdin, cosa que genera risc d'infeccions. El seu ús excessiu pot produir l'aparició dels dits a urpa, ja que en caminar es produeix una contracció involuntària de diferents grups musculars amb la finalitat de subjectar el calçat i no perdre'l cada cop que fem un pas. També hi ha risc de sobrecàrregues, dolor a la zona metatarsal, tendinopaties de la musculatura extensora, esquinços, fascitis plantar, etc. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Es posa en marxa l'Hospital Virtual, una nova plataforma per a professionals sanitaris i pacients amb malaltia inflamatòria intestinal. Aquesta plataforma per a pacients amb malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa inclou vídeos, documents interactius i infografies animades, entre d'altres recursos educatius. L'Hospital Virtual es dirigeix també a professionals sanitaris especialistes en malaltia inflamatòria intestinal, proporcionant-los materials per millorar la comunicació amb el pacient i fomentar la presa de decisions compartides. Les malalties reumàtiques constitueixen, a nivell global en països desenvolupats, la segona causa d'incapacitat laboral temporal (IT) darrere dels catarros comuns i suposen la primera causa d'incapacitat permanent, cosa que reflecteix l'alt impacte socioeconòmic i laboral que ocasionen aquestes patologies. Un percentatge important de pacients amb malalties reumàtiques pateixen una limitació funcional tan gran que no poden realitzar les seves activitats habituals i, per tant, tampoc les laborals i això últim pot suposar el reconeixement de la situació d'incapacitat permanent (IP). Carles Aguilar parla amb la Dra. Cristina Lajas, del Servei de Reumatologia de l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid. Els pacients amb malaltia cardiovascular del nostre país s'uneixen per posar en marxa una campanya de sensibilització amb l'objectiu de donar a conèixer com la insuficiència cardíaca repercuteix en la qualitat de vida, a través d'històries reals de pacients que compartiran les seves experiències “de cor a cor”. La insuficiència cardíaca (IC) afecta més del 16% de la població més gran de 75 anys a Espanya i representa la primera causa d'hospitalització en pacients més grans de 65 anys. Es tracta d'un problema de salut crònic, que cursa amb múltiples patologies associades i que no té cura, el pronòstic i la qualitat de vida del qual depèn d'un diagnòstic d'hora, una atenció multidisciplinària i integral i de l'autocura del pacient. Carles Aguilar entrevista el Dr. Pedro Moliner, Especialista en Insuficiència Cardíaca de l'Hospital de Bellvitge de Barcelona i Maite San Saturnino, Presidenta de Cardioalianza.