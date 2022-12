EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 4/12/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La intel·ligència artificial pot millorar el diagnòstic de tumors del tiroide i, a més, evita fer puncions al pacient. Els especialistes indiquen que els algorismes matemàtics analitzen les imatges amb menys subjectivitat que l'ecografia, que és l'actual prova d'elecció. Jordi Reverter, Endocrinòleg de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), ha avaluat un programa de diagnòstic que utilitza la intel·ligència artificial per a l'anàlisi d'imatges ecogràfiques de nòduls tiroïdals. Segons la seva experiència, resulta acceptablement fiable com a sistema de cribratge per descartar malignitat, cosa que podria ser útil per establir un criteri de valoració inicial dels casos de malaltia nodular tiroïdal. Els serveis de Medicina Interna s'estan diversificant i ofereixen alternatives a l'hospitalització convencional (Unitats de Pacient Crònic Complex, Hospitalització a Domicili, enllaç amb les residències), que poden servir per evitar ingressos hospitalaris o reingrés precoç. El paper del metge internista, com a especialista amb visió global del pacient, és clau per abordar aquest perfil de pacients. El perfil dels pacients crònics complexos i pluripatològics hospitalitzats als serveis de Medicina Interna dels hospitals del Sistema Nacional de Salut (SNS) ha canviat en els darrers anys. Cada cop més presenten més edat, més deteriorament funcional, dependència i una estratificació pronòstica de més risc Carles Aguilar parla amb la Dra. Pilar Cubo, Coordinadora del Grup de Treball del Pacient Pluripatoplògic i d'Edat Avançada de la Societat Espanyola de Medicina Interna. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Professionals sanitaris i pacients disposen a partir de desembre una nova alternativa per al tractament del VIH. La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, dependent del Ministeri de Sanitat, ha atorgat el finançament públic a cabotegravir + rilpivirina. Es tracta de la primera teràpia antiretroviral d'acció prolongada injectable una vegada cada dos mesos per al tractament del VIH i ha estat desenvolupada mitjançant una col·laboració de dues companyies farmacèutiques, ViiV Healthcare i Janssen. En la presa de medicació diària encara hi ha reptes mèdics i emocionals. Segons l´Agència Europea del Medicament. Per a algunes persones infectades pel VIH tractades amb una combinació diària estable i eficaç de medicaments ARV (antirretrovirals), la disponibilitat d'un ARV d'acció perllongada que redueix la freqüència de dosificació presenta una millora significativa en augmentar la satisfacció general amb el tractament i reduir la càrrega associada amb la presa diària de comprimides. Les principals guies clíniques per a l'abordatge del VIH (guies americanes del DHHS 2 i guies espanyoles de GESIDA 3 ) ja n'han actualitzat el contingut per recomanar l'ús d'aquest tractament antiretroviral d'acció perllongada. Carles Aguilar entrevista la Dra. Eugenia Negredo, Especialista en Medicina Interna de la Unitat de VIH de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.