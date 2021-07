EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 4/07/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Ja tenim aquí l’estiu i molts dels nostres oients segur que es preparen per a les vacances: probablement ja han contractat serveis (o bé estan a punt de fer-ho) de cara a aquestes vacances d’estiu, encara molt marcades per la pandèmia. Per tant, avui, en l’espai de consum, demanem consell a la sub-directora d’Atenció al Consumidor de l’Agència Catalana del Consum, Marta Rovira, per informar-nos dels nostres drets com a consumidors i consumidores. Més de la meitat de la població té la falsa creença que els símptomes associats al reflux gastroesofàgic només es deuen a aliments concrets o a menjars abundants, de manera que no tenen en compte altres factors d'estil de vida a l'hora de prevenir-los. La malaltia per reflux gastroesofàgic és una patologia molt freqüent, que afecta el 10% de la població. Parlem amb el Dr. Jordi Serra de l'Associació Espanyola de Neurogastroenterologia i Motilitat del Servei de Digestiu del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. En el nostre espai de consultes, l'equip mèdic del programa dóna resposta als dubtes que plantegen els nostres oients a través dels missatges de veu del WhatsApp de En Bones Mans, número 650 85 17 69. HM Hospitales i l'Institut Guttmann despleguen l'aliança establerta entre ambdues entitats que permet oferir una atenció integral als pacients adults i pediàtrics que pateixen alguna malaltia o lesió neurològica. Aquesta cooperació, l'acord de col·laboració de la qual es va signar fa dos anys i la pandèmia de la Covid-19 havia obligat a retardar, proporciona una millora de la diagnosi i el tractament en les àrees de Neurologia, Neuropediatria, Neuropsicologia i Neurorehabilitació. Parlem amb la dra. Beatriz Chavarría, Coordinadora de Neurologia de HM Delfos Barcelona. Arriba la calor, tot i que alguns grups de població són més sensibles a les altes temperatures i requereixen un major seguiment de les mesures de protecció, tots necessitem seguir consells per combatre la calor. El Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública ens ofereix consells al respecte. La cirurgia ortognàtica i el lífting facial representen la cirurgia del rejoveniment per excel·lència. Carles Aguilar parla amb el Dr. Joan Birbe, dedicat en exclusiva a la Cirurgia Maxilofacial, la Cirurgia Estètica facial i la Rehabilitació Dental de forma interdisciplinària. Aquestes tècniques tracten la cara i el coll el que implica tres aspectes fonamentals: Serveixen per aconseguir una oclusió dental correcta, per a corregir desproporcions facials com a cara llarga o curta, estreta o ampla, somriure gingival o perfil retrusiu I, a nivell funcional permeten una millor respiració a l'augmentar el diàmetre de la via aèria. És la cirurgia que pot curar l'apnea obstructiva de la son. La cirurgia ortognàtica, també anomenada ortofacial, normalitza proporcions de la cara aconseguint Alhora una bona funció masticatòria i respiratòria. És realitza mitjançant el moviment del maxil·lar superior, els pòmuls i la mandíbula-mentó, sempre a través de la boca, sense cap cicatriu visible a la cara. Quan una persona presenta una disharmonia facial, s'analitza analitza la cara i el somriure i oclusió del pacient. Seguidament és traça el pla quirúrgic més adequat a les necessitats de cada persona.