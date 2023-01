EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 29/1/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Les recomanacions dietètiques s'elaboren a partir de la millor evidència científica disponible sobre l'efecte dels nutrients i els aliments en la salut. Aquestes recomanacions tenen en compte que l'efecte dels aliments no només depèn del contingut nutricional sinó també de la matriu iz en què s'ingereixen, de les alteracions que es produeixen en el procés culinari, la presència de substàncies que no són nutrients i de les sinergies que es produeixen entre combinacions d'aliments. Amb la finalitat d'establir i poder traslladar a la població la informació més completa i actualitzada disponible sobre patrons dietètics saludables i sostenibles i sobre la importància de l'activitat física, el Comitè Científic de l'AESAN ha posat en marxa un nou informe que actualitza tant les recomanacions dietètiques per a la població espanyola, tenint en compte l’impacte ambiental dels aliments, com les recomanacions relatives a l’activitat física. Ho comentem amb Fernando Móner, President d'AVACU i membre de la Junta Directiva de CECU. La Presidenta de la CUS - Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Carme Sabater ens explica el recolzament de l'entitat en temes de salut i serveis sanitaris a aquelles persones que ho demanen, informant, explicant com poden resoldre’s els seus conflictes amb els professionals, però tot això no serveix de gaire quant la reclamació que fan pot afectar seriosament la seva salut per haver succeït un incident que, sigui o no, considerin com una mala praxi. Fins fa uns anys la solució a aquestes situacions era principalment la via judicial però en aquests temes no s’aconsegueix més que allargar el patiment i dolor durant molt de temps ja que el judici, si arriba a fer-se, triga anys, amb el desencís i cansament que això causa als afectats, tant als usuaris com als propis professionals. Es per això que de fa uns anys l’objectiu de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat - Salut, Consum i Alimentació juntament amb el Consorci Sanitari i Social de Catalunya no ha estat altre que aconseguir trobar eines que puguin ajudar ambdues parts a resoldre’s el conflictes i això només pot fer-se a través de la mediació. El camí no ha estat fàcil però ara compten amb una consolidada Societat Catalana de Mediació en Salut que treballa des del 2012 en aquest sentit i que està aconseguint resoldre molt casos i va posant la llavor per incrementar la resolució dels conflictes a través de la mediació. Els biomarcadors d'imatge, la Radiòmica i la Intel·ligència Artificials (IA) augmenten la precisió diagnòstica, el diagnòstic precoç i agiliten els processos radiològics en patologies com el càncer de pròstata, el càncer de recte i l'ictus actualment, segons la Societat Espanyola de Radiologia Mèdica (SERAM). Els biomarcadors d'imatge són paràmetres obtinguts de forma objectiva a partir d'imatges mèdiques que s'extreuen després d'aplicar models computacionals a les imatges radiològiques aconseguides amb qualsevol tècnica, com ara la radiografia, la tomografia computeritzada (TC) o la ressonància magnètica (RM), entre d'altres , que permet obtenir dades quantitatives de les imatges mèdiques que no es poden valorar només amb l’anàlisi visual de metge radiòleg. Carles Aguilar entrevista el Dr. Carlos Casillas Meléndez President executiu de la secció d'abdomen de la Societat Espanyola de Radiologia Mèdica (SERAM) Radiòleg a l'Hospital Vithas Castellón. Tots hem sentit a parlar de càncer, i la majoria de nosaltres, coneixem directament persones amb aquesta malaltia que causa tanta por. Però sabem realment què és el càncer? El càncer és una malaltia que fa que un grup de cèl·lules de l'organisme creixin de manera anòmala i incontrolada donant lloc a un bony o massa. Si no es tracta, el tumor sol envair el teixit circumdant i pot provocar metàstasi en punts distants de l’organisme disseminant-se a altres òrgans i teixits. Després del càncer de pell, el càncer de mama és el tipus més comú diagnosticat en dones als Estats Units. El càncer de mama es pot presentar tant a homes com a dones; tanmateix, és molt més comú a les dones. El suport considerable per a la conscienciació i el finançament d'investigacions sobre el càncer de mama ha ajudat a crear avenços en el diagnòstic i tractament d'aquesta malaltia. Les taxes de supervivència al càncer de mama han augmentat i el nombre de morts associades amb aquesta malaltia està disminuint constantment, en gran mesura a causa de factors com ara la detecció primerenca, un nou enfocament de tractament personalitzat i una millor comprensió de la malaltia. Carles Aguilar parla amb la Dra. Montserrat Mateu, Cap de Servei d'Oncologia Medica i Coordinadora de la Unitat de Càncer de Mama de l'Hospital Clínic de Barcelona.