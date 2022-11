EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 27/11/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. L'associació que uneix clíniques de Medicina i Cirurgia Estètica a Espanya vol treure a la llum la diversa interpretació de la Llei de Publicitat de Medicaments, que fan les Conselleries de Sanitat de cada Comunitat Autònoma i les sancions que imposen. Segons denuncia la SEMYCE, aquesta situació parteix de l'assetjament i la persecució que pateixen algunes clíniques medico-estètiques des de determinades associacions mèdiques, que s'han erigit com a estendard del compliment de la Llei de Publicitat de Medicaments i es dediquen a denunciar de forma sistemàtica i contínua a metges o centres que posen al punt de mira particular, per anunciar termes com Bótox, Toxina Botulínica i el PRP (Plasma Ric en Plaquetes). Ens ho explica Lola Sopeña, Presidenta de la Societat Espanyola de Clíniques de Medicina i Cirurgia Estètica (SEMYCE). Mites sobre el cabell: Vertader o fals? No és estrany que ens trobem per a tot arreu molts mites sobre el cabell. És important reconèixer-los i saber si són falses o no, ja que podrien perjudicar més que ajudar el nostre cabell. Creix més fort el pèl si ho depiles?, sortiran més cabells blancs si els arrenques?, tallar els cabells fa que creixin més?. Volem comentar tota la informació de manera que puguem cuidar la nostra salut capil·lar per complet i sense preocupacions, sabent què sí i què no és positiu per al teu cabell.. Ens ho comenta el Dr. Rafel Guayta, Especialista en medicina preventiva i Salut Pública. El dolor es pot convertir en un company i la fatiga pot fer que un trajecte de cinc minuts caminant fins al metro sigui com si demanessin escalar l'Everest. Aquests símptomes, malgrat que són difícils de mesurar i definir amb paraules, generen un impacte negatiu a les persones que tenen la malaltia. Així es descriu com comencen cada dia molts pacients amb malalties reumàtiques. D'acord amb el darrer estudi EPISER, entre 220.000 i 430.000 persones més grans de 20 anys a Espanya pateixen artritis reumatoide, que cursa amb dolor, tumefacció de les articulacions i es manifesta amb símptomes com la fatiga, rigidesa matutina, debilitat i limitació funcional. Però altres malalties com l'espondilitis anquilosant i l'artritis psoriàsica, encara que menys freqüents, són igualment incapacitants. Carles Aguilar parla amb Laly Alcaide, Directora de la Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis. L'obesitat és una malaltia. El que sembla obvi i lògic, no ho és en realitat, sobretot per la clàssica concepció (que encara impera i s'estén) que tendeix a culpabilitzar el pacient del seu origen i conseqüències, que l'han portat tant a ser menyspreada reiteradament, infravalorada i oblidada pels decisors polítics i sanitaris com a suposar un estigma social per a les persones que la pateixen. Tot i això, s'adverteixen canvis significatius, progressos de tota mena que ha tingut la seva màxima expressió i exposició al XVIII Congrés Nacional de la Societat Espanyola d'Obesitat (SEEDO), a Barcelona amb més de mig miler d'experts. Aquesta trobada de marcat caire científic pretén erigir-se també en una plataforma per impulsar la lluita davant aquesta malaltia des de tots els fronts: començant per la investigació bàsica i clínica, donant fruits en nous abordatges terapèutics, passant pel diàleg i l'estreta col·laboració entre diferents disciplines mèdiques, oferint també un màxim protagonisme al pacient i culminant amb activitats paral·leles cridades a fomentar la consciència i reivindicació social. Aquest Congrés aporta una visió panoràmica, de 360 º, de l'obesitat, reunint alguns dels investigadors i clínics més rellevants del panorama nacional, així com destacats referents internacionals. S'han donat a conèixer des dels darrers avenços en la investigació experimental fins als nous recursos farmacològics disponibles, mostrant línies de treball i abordatges prometedors on l'evidència és cada vegada més gran. Carles Aguilar parla amb la Dra. Lilliam Flores, Endocrinòloga i Vocal de la junta Directiva de la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat, SEEDO. El Black Friday té també la seva pròpia història ja que està relacionat amb el dia d'Acció de Gràcies als Estats Units. Sembla que, en el seu moment, va començar a parlar-se del “divendres negre” quan molta gent es posava malalta per no anar a treballar i així fer un pont festiu.... Però no parlarem de les diverses anècdotes del “Black Friday ” sinó del fet que marca d'alguna manera l'inici de les compres nadalenques. El que farem es compartir amb els oients els consells bàsics per a fer compres durant l’anomenat Black Friday que comença el divendres 25 de novembre i finalitza, en principi, el 28 de novembre amb l’anomenat Cyber Monday. Les propostes ens poden arribar tant de botigues presencials com a través d’Internet. Amb la Presidenta de la CUS – Salut + Consum + Alimentació, Carme Sabater els comentarem per tal que tothom pugui realitzar aquestes compres sense que ningú pugui sortir perjudicat.