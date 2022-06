EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 26/6/2022

Programa complet de En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Les noves tecnologies s’han incorporat d’una forma molt ràpida degut a la pandèmia. Això és una molt bona oportunitat per als usuaris i pacients, però que comporta una important barrera. Parlem de la part menys gratificant de la feina que fa la primària encara que està treballant en condicions de precarietat de material, d’estructures, de serveis i econòmiques però explicarem les dificultats que tenen un cert grup de població en l’accés al seu centre de salut amb la Presidenta de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Carme Sabater. La seguretat alimentària es refereix a l'ús de diferents recursos i estratègies per assegurar que tots els aliments siguin segurs per al consum. Tot i que la definició de seguretat alimentària ha evolucionat amb el temps. Actualment, el concepte se sustenta en quatre fonaments: disponibilitat, estabilitat, accés i ús. L'evolució dels sistemes de producció o la globalització han influenciat de manera decisiva la seguretat alimentària. Termes com a seguretat i qualitat són cada vegada més reconeguts, acceptats i exigits pel consumidor, cosa que suposa fer front a nous reptes i desafiaments per prevenir riscos alimentaris. La seguretat alimentària s'ocupa sobretot que els aliments no suposin cap risc per a la salut i que siguin saludables. Ens ho explica la Dra. Irene Bretón, Presidenta de la Fundació de Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició. El sol ens omple d'energia i de bon humor, millora l'aparença de la pell i aporta vitamina D, fonamental per als nostres ossos. Però exposar-nos al sol, amb temperatures altes i sense protecció, pot tenir efectes perjudicials per a la nostra salut. Per evitar aquests quadres és important tenir en compte uns consells molt pràctics que ens comenta el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. El diagnòstic precoç de la infecció per hepatitis C (VHC) suposa un benefici tant des del punt de vista de la persona infectada, com des del de salut pública per reduir el risc de contagi, trencar la cadena de transmissió i disminuir les taxes de mortalitat que encara existeixen associades a aquest virus. Tot i això, en l'actualitat, se segueix trobant un nombre elevat de ciutadans no diagnosticats que desconeixen ser portadors de la malaltia. Només al nostre país, al voltant del 25-45% de les persones infectades, no saben que ho estan. Carles Aguilar parla amb el Dr. Javier Pamplona, Metge Adjunt de l’Aparell Digestiu i Hepatologia del Institut d’Assistència Sanitària en Girona. Fer esport és bo en qualsevol moment de l'any, i fins i tot més quan a l'equació posem temps lliure a les mans plenes. Per això, agafar la bicicleta és una de les activitats més agradables quan l'estiu apareix, i fins i tot es converteix en més desitjable quan la compartim, ja sigui amb la família o sortint amb els amics. Cal tenir una cura especial amb els nens i les bicicletes i el Dr. Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública ens ofereix uns consells molt pràctics. L'ésser humà treballa fins a 400 músculs amb cada riallada. Els seus beneficis a l'organisme són inqüestionables: millora la respiració, la circulació, l'estat emocional, afavoreix la inclusió social mitjançant la cohesió interpersonal... No obstant això, a mesura que passen els anys, perdem aquest sa costum i apareix el risc de patir depressió, fins a un 34% en el cas dels ancians. Tractant el riure com a eina, la qualitat de vida de la Tercera Edat pot millorar notablement a través de sessions especialitzades en grup. Carles Aguilar parla amb Víctor Pérez Dávila Psicòleg de Ronda de Dalt Residencial i impulsor del taller de risoteràpia a la tercera Edat.