En Bones Mans 26/09/2021

Podcast complet de el programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". A finals de la setmana passada, el Govern de la Generalitat va anunciar que, davant l’escalada del preu de la llum, ha intensificat les actuacions de control a les companyies elèctriques mitjançant l’Agència Catalana del Consum. A més, l’Agència ha posat en marxa una campanya informativa dirigida als consumidors, per fer més entenedora la nova factura de la llum (que recordem que va començar a aplicar-se el passat 1 de juny). Carles Aguilar parla amb l’Albert Melià, subdirector de l’Agència Catalana del Consum. Amb el del fred, les persones que pateixen malalties articulars degeneratives com l'artrosi poden manifestar un empitjorament dels símptomes. Encara que no tots els pacients són sensibles als canvis de temps i reaccionen de la mateixa manera, gran part d'ells detecta un augment del dolor, de la sensació d'entumiment o de la rigidesa articular. La medicina regenerativa és una eina terapèutica per abordar la artrosis de forma efectiva. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, director de Medicentre. S'anomena placebo a una intervenció dissenyada per simular una teràpia mèdica, que no té efectes específics per a la condició que està sent aplicada. L'efecte placebo és la modificació, moltes vegades fisiològicament demostrable, que es produeix en l'organisme com a resultat de l'estímul psicològic induït per l'administració d'una substància inert, d'un fàrmac o d'un tractament. Parlem de l'ús dels placebos en la pràctica mèdica i en la recerca clínica amb el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic d'En Bones Mans. Se ha celebrat el Dia Mundial del Limfoma. En relació a aquesta patologia parlem de l'experiència de les teràpies CAR-T, l'innovador tractament per a pacients amb determinats càncers de la sang amb pronòstic greu que s'administra en centres amb unitats hematològiques d'alta especialització. Gràcies a l'esforç investigador, les CAR-T han demostrat ser una oportunitat per al tractament d'aquest tipus de càncers ja que fan servir els propis limfòcits T del pacient modificats en laboratori perquè aprenguin a identificar i lluitar contra les cèl·lules cancerígenes. Abordem el tema amb la Dra. Anna Sureda, Cap de Servei de l'Institut d'Hematologia Clínica (ICO) i Presidenta de el Grup Espanyol de Trasplantament de progenitors Hematopoiètics i Teràpia Cel·lular. En els minuts de Angelini Pharma Espanya conversem sobre “El Futur de la Salut Mental” amb Olga Insua, Directora General d'Angelini Pharma Espanya i el Dr. Eduard Vieta, Cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Abordem, entre d'altres, aquests punts: Com ha canviat el Covid-19 la forma en què entenem la salut mental, com serà el futur de la salut mental a Espanya, l'atenció de les necessitats del pacient de salut mental, més enllà del control dels símptomes, atenció a col·lectius vulnerables (com a dones, nens i adolescents), la salut mental com a inversió i la presentació a Madrid del llibre blanc sobre “Present i futur de la salut mental a Espanya”, patrocinat per Angelini i en el qual participa el Dr. Eduard Vieta. Què es pretén amb el llibre blanc ?, Per què Angelini dóna suport a aquest tipus de iniciatives?, Per què és rellevant el llibre blanc en aquest moment?