EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 25/12/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Parlem del projecte Tartaglia, un consorci liderat per la multinacional tecnológica GMV juntament amb 16 entitats, una d’elles ACE, que té l’objectiu d’aprofitar els avantatges que ofereix la intel·ligència artificial per resoldre alguns dels grans reptes en l’àmbit de la medicina i accelerar la investigació clínica i sanitària en diferents àrees, una d’elles l’Alzheimer. En aquest cas, des d’ACE l’objectiu del projecte és treballar amb intel·ligència artificial per, a través de l'anàlisi del llenguatge espontani, detectar els primers indicis de la demència. Per què us en pugueu fer una idea, consisteix en analitzar el llenguatge de la persona fent una activitat senzilla -com podria ser descriure de forma oral una imatge- i el programa d’IA analitza el llenguatge per predir així el deteriorament. Carles Aguilar entrevista a Sergi Valero, Cap de Psicologia Mèdica d’ACE, Alzheimer Center Barcelona. El suïcidi encara és una mort ignorada socialment, encara suscita temors enormes, ignorància incomprensible i sobretot un terrible silenci que recau amb tot el pes sobre els que han patit una pèrdua per aquesta causa. El suport al dol dels supervivents és un recurs necessari alhora que preventiu per a una població que pot ser de risc. La probabilitat de presentar un duel complicat o patològic a la població de supervivents per suïcidi es pot situar al voltant del 40%. Per això des de DSAS considerem urgent la posada en marxa de polítiques de prevenció del suïcidi. Que no es demorin més. Parlem amb Carles Alastuey, Vicepresident de Després del Suïcidi - Associació de Supervivents Quants cops hem escoltat que cal dutxar-se diàriament? Una frase que s'ha repetit a moltes llars i que acceptem com una cosa habitual però que sembla no ser correcta. De fet, dermatòlegs adverteixen del risc que suposa aquest costum per a la nostra pell. L’hàbit de dutxar-se una vegada al dia s’associa a la higiene, però els especialistes apunten que comporta una pèrdua de la barrera protectora de la pell. El problema també passa pels químics que contenen productes com els xampús i els gels. Parlem de la incidència de la depressió entre les dones que duplica la dels homes. El Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública ens ho explica. Parlem del nou servei de radiodiagnòstic personalitzat a domicili dirigit, fonamentalment, a persones dependents o amb mobilitat reduïda per edat, lesions, malaltia, o fins i tot per a aquelles que viuen en llocs allunyats i que no desitgen o poden desplaçar-se fins a un centre mèdic. Les unitats mòbils han estat dissenyades utilitzant la tecnologia d'un dispositiu de raigs X portàtil i lleuger, de només 3,5 quilos. Aquest sistema facilita, a més, el desenvolupament de proves en entorns “fora de l'hospital”, com en visites a llars dels pacients o en residències, fins i tot en llocs o poblacions de difícil accés i d'ubicacions sense una font d'energia. A través d'un calendari en línia, el pacient pot triar el dia i l'hora desitjada, perquè la unitat mòbil vagi al seu domicili. L'informe radiològic es pot descarregar des d'Internet juntament amb els resultats de la prova radiodiagnòstic, abans de 48 hores. Carles Aguilar entrevista Jesús Bustamante Director de Comunicació de Comitas e-Health Fa molt que t'has fet una revisió?”. Frases que segur que has escoltat més d'una vegada. I és que, sens dubte, no és un mite allò de més val prevenir que guarir. I per això, és important realitzar controls del nostre estat de salut sovint per intentar prevenir possibles problemes i detectar-los amb promptitud. Però, quines són aquestes revisions rutinàries de salut a què ens hem de sotmetre i quina ha de ser la seva freqüència? . EL Dr. Josep Just, Assessor Mèdic de En Bones Mans ens ho comenta.