EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 25/04/2021

Podcast complet de el programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Ara que ve el bon temps i que, tot i les restriccions per la pandèmia, es tornen a programar alguns concerts i festivals en el nostre país de cara a l’estiu, volem dedicar l’espai de consum a parlar d’una pràctica cada cop més habitual, però que en ocasions, si no tenim en compte les precaucions necessàries, ens pot portar algun ensurt: parlem de la compra per internet d’entrades per a espectacles. Parlem amb la directora de l’Agència Carles Aguilar parla amb la Montserrat Ribera, directora de l’Agència Catalana del Consum, per fer una valoració de tota aquesta tasca. Els rumors sobre el càncer colorectal perjudiquen el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia, segons denuncien les organitzacions implicades en la campanya de conscienciació #CáncerdeColonSinBulos, que ha llançat amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció de el Càncer de Colon. Aquesta iniciativa ha estat impulsada per l'Institut #SaludsinBulos, l'Aliança per a la Prevenció de el Càncer de Colon i Europa Colon i l'objectiu principal és sensibilitzar la població sobre la importància de recórrer a informació veraç per prevenir una patologia tan prevalent com el càncer colorectal que, segons dades de l'Associació Espanyola contra el Càncer, va constituir el 15% de tots els tumors diagnosticats a Espanya el 2020. Carles Aguilar parla amb Luis Miguel de la Fuente, President d'Europa Colon sobre el decàleg de Mites sobre el Càncer Colorectal L'especialista en infectologia no només tracta al pacient amb Covid 19. El seu treball va més enllà i tracta a pacients amb infeccions greus (víriques, bacterianes, fúngiques) que precisen ingrés hospitalari. En els minuts d’Angelini Pharma Espanya parlem de les malalties infeccioses. En l'època COVID s'ha parlat molt d’infectologia, però aquesta especialitat va molt més enllà del coronavirus. Per tant, l’abordem en profunditat. L'especialista en infectologia no només tracta al pacient amb Covid 19. El seu treball va més enllà i tracta a pacients amb infeccions greus (víriques, bacterianes, fúngiques) que precisen ingrés hospitalari. Moltes d'aquestes infeccions requereixen tractaments llargs i seguiment mèdic. El Dr. Juan Pablo Horcajada, Cap de Servei de Malalties Infeccioses i Coordinador Covid de l'Hospital de la Mar de Barcelona, ens explica com s'han organitzat els serveis de malalties infeccioses pel maneig dels pacients amb infeccions greus (Covid i No-Covid) durant la pandèmia. No oblidem parlar de les infeccions bacterianes greus i de com ha canviat el maneig del pacient amb infeccions bacterianes durant la pandèmia. Cloguem parlant de l'ús racional d'antibiòtics en pacients Covid 19 per prevenir el desenvolupament de resistències i de si l'ús excessiu o inadequat de tractaments antibiòtics en el context de pandèmia podrien facilitar el desenvolupament de bacteris resistents. Per cloure el programa parlem sobre cirurgia de genoll, traumatologia avançada i teràpies regeneratives amb el Dr. Joaquin cabot, el Dr. Jaume Llort i el Dr. Sergio Celi del Grup Cabot. Especialitzats en artroscòpia, artroplàsties i recanvi protèsic, cirurgia MIS (Minival Invasive Surgery), per oferir el millor resultat per a cada problema. Quan es pot evitar la cirurgia, s'ofereixen teràpies regeneratives que inclouen factors de creixement, cèl·lules mare, ozonoteràpia i proloterapia. Sempre a l'avantguarda, també s'ofereix una cirurgia ambulatòria sense ingrés, simple i poc agressiva per tractar galindons (hàl·lux valgus), metatarsàlgia o dolor a la planta de el peu, Neuroma de Morton, etc. Més de 25 anys d'experiència hospitalària avalen l'equip d'especialistes en COT (Cirurgia ortopèdica i traumatologia) i d'infermeria amb l'objectiu d'oferir una solució als problemes de dolor i limitació articular, de la forma més segura, efectiva i menys traumàtica, sempre amb la tècnica més adequada per a cada persona.