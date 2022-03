EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 20/3/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Metges internistes analitzen les novetats en salut digital. Parlem de la digitalització dels serveis de medicina interna, del paper de medicina interna a l'hospital digital; dels aspectes medicolegals de la teleconsulta en Medicina Interna i de novetats a la Història Clínica Digital Única a l'SNS. Ens ho explica el Dr. Ismael Said Criado, coordinador del Subgrup de Tecnologies de la Comunicació i la Informació en Medicina Interna de la SEMI i metge internista a l'Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Dormir és fonamental per a la memòria. Un dels plaers de la vida és poder descansar i comptar amb una nit de son reparador. Tot i això, en els temps moderns dormir les hores necessàries semblaria ser un luxe per a pocs i l'insomni és una realitat que augmenta dia a dia per a la majoria de nosaltres. Una investigació ha demostrat que el procés de consolidació de la memòria no només es produeix durant el son sinó també quan el subjecte està despert durant els períodes de descans. Parlem amb el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Retrobem un cop més la salut acompanyats per la CUS – Salut + Consum + Alimentació, però ho farem en aquesta ocasió tractant sobre una situació que s'ha produït ocasionada per la pressió assistencial que ha patit la sanitat pública. desprès de dos anys de covid19. El resultat final mostra que els ciutadans usuaris de la sanitat pública han optat en un gran percentatge en contractar doble cobertura Sanitària privada per tal de tenir cobertes les seves necessitats en salut sense les grans demores que el sistema públic està patint fins hores d'ara. I tot això ho parlarem amb la col·laboració de la Dra. Carme Borrell, de la Agència de Salut Pública de Barcelona i membre de la xarxa de Científiques Comunicadores. Parlem de HM CIEC Barcelona, un centre integral en malalties cardiovasculars, que aborda totes les malalties que afecten el cor i que poden ser molt diverses, tenir un origen molt diferent i no sempre una manifestació clínica evident. Com pot una persona saber o sospitar que pateix un problema cardiològic? Carles Aguilar parla amb el Dr. David Santana, Cap de Cardiologia Clínica del Centre Integral de Malalties Cardiovasculars HM CIEC Barcelona, ubicat a l'Hospital HM Nou Delfos. També parlem amb Sandra Domínguez, Supervisora d'Infermeria del Centre Integral de Malalties Cardiovasculars HM CIEC Barcelona plantejant, entre d'altres, algunes preguntes: Quins són els factors que permeten oferir una atenció integral als pacients de HM CIEC Barcelona?, Quins elements distingeixen el control dels pacients hospitalitzats? Per què es requereix que l'equip d'infermeria estigui altament especialitzat? L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.