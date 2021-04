EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 18/04/2021

Podcast complet de el programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Reprenem l’espai dedicat al món del consum, amb la col·laboració de l’Agència Catalana del Consum, i fem un repàs de com ha afectat la pandèmia en les reclamacions dels consumidors i en l’activitat en general de l’Agència com a organisme encarregat de vetllar pels drets dels consumidors i les consumidores de Catalunya. Carles Aguilar parla amb la Montserrat Ribera, directora de l’Agència Catalana del Consum, per fer una valoració de tota aquesta tasca. Tot seguit fem un petit balanç, en el temps de la CUS – Salut + Consum + Alimentació, del que hem viscut en l'àmbit de la salut des del decret de l'estat d'alarma i de les conseqüències que ha tingut, i està tenint, envers la ciutadania, els professionals i el sistema de salut tant públic com privat. Parlarem especialment sobre quin és el futur a curt i mig termini que ens espera a partir de la vacunació i també comentarem algunes de les 30 mesures que el Comitè d’Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut ha publicat recentment. Ho desenvoluparem amb el Dr. Jaume Padròs, President del Col·legi de Metges de Barcelona. Els experts ja fa temps han advertint que els joves no fan tot l'exercici físic que haurien. Ara tenim la confirmació: el 80% dels adolescents d'entre 11 i 17 anys de tot el món no realitzen l'activitat diària mínima per estar saludables. I els especialistes no parlen només de fer esport, sinó d'accions tan bàsiques com caminar fins al col·legi o jugar a la pilota amb els amics al parc. Aquestes dades adquireixen ara una nova rellevància, si tenim en compte l'epidèmia d'obesitat que ha arribat a pràcticament tots els països del món. Ens ho explica el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic d'En Bones Mans. La Medicina Regenerativa s'ha transformat en una alternativa ràpida i eficaç per tractar lesions com les tendinopaties ja que ajuda a eliminar la malaltia de forma natural. La Medicina Regenerativa cada dia es transforma en una solució més que eficient per tractar patologies importants no només les tendinopaties sinó també l'artrosi, la condromalàcia i la meniscopatia i diverses més. La tendinopatia és un envelliment degeneratiu de la inserció del tendó i l'artrosi és l'envelliment degeneratiu del cartílag, tots dos produeixen dolor i incapacitació i el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre, ens explica com s'estimula la seva reparació, disminució de la inflamació i millora del dolor. Les glàndules salivals són els òrgans responsables de la producció de saliva. La saliva és necessària perquè puguem digerir els aliments i és l'element lubricant de la boca i la gola. Hi ha dos tipus bàsics de glàndules salivals: les menors i les majors. Les glàndules salivals menors tenen una mida entre 2 a 3 mil·límetres. Estan distribuïdes per la boca i la faringe i produeixen una saliva mucoide, que se segrega de forma contínua i que és necessària per a la lubricació. Les glàndules salivals majors s'activen quan mengem i produeixen una saliva aquosa, necessària per a la digestió i deglució dels aliments. Tenim tres parells de glàndules salivals majors, una a cada costat: les paròtides, les submaxil·lars i les sublinguals. Aquestes glàndules poden emmalaltir apareixent infeccions, càlculs, malformacions i tumors. El cirurgià oral i maxil·lofacial és l'especialista d'elecció a qui cal acudir davant aquests problemes. Abordem les patologies de les glàndules salivals amb el Dr. Javier González Lagunas, Director Mèdic de QMAX Dental.