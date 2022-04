EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 17/4/2022

A diferència del que solem pensar, ment i cos treballen com un tot perfectament integrat que no s'ha de separar si volem conservar un estil de vida equilibrat i beneficiós. Pel que fa al Dia Mundial de la Salut, celebrat recentment, parlem sobre les claus per prestar més atenció a la salut mental amb l'objectiu de disminuir el seu impacte en el benestar físic amb Maria Mavgi, Psicòloga i Cap d'Operacions de Therapy Chat. Durant els temps de pandèmia hem passat per l’estat d’alarma i diversos , confinaments, aquesta situació ha propiciat que les noves tecnologies s’implantin més ràpidament, el teletreball, l’accés al sistema de salut, la nova relació entre les sucursals bancàries i les persones, han influït i de manera important en visibilitzar les desigualtats d’accés a aquestes noves tecnologies. Comentarem alguns aspectes sobre com afecta la bretxa digitals a les persones més vulnerables o col·lectius més desafavorits amb la Carme Sabater, Presidenta de la CUS – salut + Consum + Alimentació. Diferents estudis reflecteixen un repunt de la utilització d'ansiolítics a Espanya, mentre que en altres països europeus es plantegen una regulació més estricta. El consum s'ha incrementat en els darrers anys un 57%, és a dir, més del doble. El consum d'ansiolítics està assolint uns nivells que poden esdevenir un problema de salut. El pitjor de les dades és que la tendència no baixa, al contrari, puja cada any el que demostra que el seu consum, com s'adverteix sempre des de les autoritats sanitàries, crea una forta addicció on cada vegada es necessita més dosi. Ens ho explica el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic de En Bones Mans. La Medicina Regenerativa s'ha transformat en una alternativa ràpida i eficaç per tractar lesions com les tendinopaties ja que ajuda a eliminar la malaltia de forma natural. La Medicina Regenerativa cada dia es transforma en una solució més que eficient per tractar patologies importants no només les tendinopaties sinó també l'artrosi, la condromalàcia i la meniscopatia i diverses més. La tendinopatia és un envelliment degeneratiu de la inserció del tendó i l'artrosi és l'envelliment degeneratiu del cartílag, tots dos produeixen dolor i incapacitació i el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre, ens explica com s'estimula la seva reparació, disminució de la inflamació i millora del dolor. Les Urgències Hospitalàries són serveis mèdics i quirúrgics a disposició dels pacients 24 hores al dia, 365 dies l'any. És un Servei fonamental per a qualsevol Hospital avui dia. S'hi atenen les patologies que poden implicar risc vital o pèrdua de funció de qualsevol òrgan en 24 h, però igualment atén tots els pacients que hi acudeixin, tractant-los en primera instància i orientant-los cap als Serveis i Unitats que podran fer un seguiment adequat de la patologia per la qual consulten. Estan integrats per metges de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, personal d'infermeria, auxiliars i zeladors especialment formats per al tractament de les patologies urgents. Les ràtios de resposta i de primera atenció han de reflectir una organització impecable, un tracte excel·lent amb uns resultats òptims per resoldre les diferents incidències. Carles Aguilar parla amb el Dr. Noel Bordón, Cap del Servei d'Urgències de l'Hospital HM Nou Delfos Barcelona, Coordinador Mèdic d'HM Internacional i Director Territorial de la Fundació HM.