EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 15/1/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Les reunions familiars i les celebracions, fins i tot el vestuari per acudir-hi, són alguns dels factors que augmenten l'estrès i l'ansietat a les persones amb algun tipus de trastorn de conducta alimentària (TCA). Es calcula que 400.000 personas pateixen algún trastorn de conducta alimentària, especialment dones joves d'entre 12 i 24 anys, encara que cada cop afecta més homes. Tractar aquest tipus de trastorns requereix sempre una ajuda professional més enllà del suport de familiars i amics. Ricardo Guinea, Director del centre Mentalia Ciutat Universitària de Madrid i Metge Psicoterapeuta. Els factors genètics, o l'herència genètica, fan referència a variants a l'ADN de cada individu que són causa directa de l'existència d'una determinada malaltia o que són variants de predisposició, és a dir, variants que augmentaran el risc a l'individu de desenvolupar-la. A la població general hi ha polimorfismes, és a dir, variacions genètiques que augmenten o disminueixen el risc de malaltia cardiovascular. Aquestes variacions no causen malaltia per si soles, però poden augmentar les probabilitats de patir un esdeveniment cardiovascular en combinar-se amb altres factors de risc. Ens ho explica el Dr. José Abellán Alemán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. La teràpia electroconvulsiva consisteix a induir activitat neuronal generalitzada en el pacient mitjançant l’electricitat en una dosi personalitzada. Amb el pacient anestesiat, el pacient rep la càrrega que ha estat calculada específicament per al seu cas, aplicada durant un màxim de 8 segons. A Catalunya es tracten amb TEC prop d’un miler de pacients l’any a més d’una vintena d’hospitals i d’altres centres especialitzats (públics i privats). Es tracta de persones amb diferents trastorns, el principal dels quals és la depressió resistent a d’altres teràpies. En un 75% dels casos, el tractament comporta la millora clínica dels pacients. Carles Aguilar entrevista al Dr. Mikel Urretavizcaya, responsable del Programa de Teràpia Electroconvulsiva i de Depressió Resistent del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Bellvitge. Estrès econòmic, famílies en dificultats, fills que no saben com reaccionar... Ja no és una especulació: la crisi afecta les relacions familiars, segons un estudi. Diversos investigadors de la Universitat de Nebraska, a Lincoln (EUA), i de la Universitat Brigham Young, a Utah (EUA), Han analitzat dades d'enquestes a unes 500 famílies amb fills de 10 a 14 anys. Els resultats han estat clars: la crisi actual suposa un preu per als vincles entre pares i fills. Molts pares es troben sota estrès financer, i asseguren que se senten menys connectats amb els seus fills. Alhora, els fills afirmen que són menys propensos a actuar de forma generosa. Ho comenta el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Parlem de la nova etapa de l'Agència Catalana del Consum i fem un resum de l’agenda de temes prioritaris a resoldre, dels sectors comercials amb més reclamacions al 2022 i de com treballa l’Agència per donar resposta a demandes sobre problemàtiques concretes dels consumidors. També comentem el coneixement que es té de l’ACC i la seva proximitat amb els consumidors sense oblidar la tasca de difusió i sensibilització de la població pel que fa a un consum més responsable i conscient , la cooperació amb d’altres institucions i organismes, el futur i objectius de l’ACC, Internet i les noves tecnologies, la intel·ligència artificial i els reptes plantejats des del punt de vista del consum. Carles Aguilar parla amb el nou director de l’ACC, Albert Melià.