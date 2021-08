EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 15/08/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Els mites sobre càncer de cap i coll poden dificultar la seva prevenció i diagnòstic, cosa que endarrerirà el seu tractament, segons adverteixen des de la Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll. Desmuntem alguns dels mites més estesos que tenen a veure amb les causes o factors de risc. Cada any es detecten a Espanya al voltant de 10.000 nous casos de càncer de cap i coll, ocasionats sobretot pel tabac, l'alcohol o, cada vegada més, el virus de l'papil·loma humà (VPH). Parlem amb el Dr. Pedro Diaz de Cerio, President de la comissió de cap i coll i base de crani de la Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll. La soledat no desitjada dels avis durant la pandèmia del Covid 19 ha estat un gran problema en el nostre context sociocultural. A més de veure limitades les seves activitats socials i culturals, especialment durant el confinament, s'han vist molt reduïdes les trobades amb els seus familiars, especialment amb els néts als quals han trigat molt a tornar a veure. S'han incrementat les trucades i videotrucades entre avis i néts encara que no tots han pogut o han volgut fer servir aquestes noves tecnologies. Amb tot, han trobat a faltar el contacte físic, les rialles còmplices, les històries compartides en viu ... Comentem el tema a fons amb la Gema Pérez Rojo, Dra. en Psicologia, Professora Titular de la Universitat CEU San Pablo (Madrid) i experta en gent gran. El 20% de la població general catalana entrevistada a la II Enquesta Creences i Actituds sobre la Diabetis de l'Aliança per la Diabetis considera la diabetis tipus 2 una patologia molt estesa quan es té sobrepès. I quan els enquestats són persones amb diabetis tipus 2, 8 de cada 10 catalans consideren que està directament relacionada amb el sobrepès. L'objectiu d'aquesta enquesta és analitzar la percepció dels pacients catalans amb diabetis tipus 2 sobre la seva patologia, així com afavorir el coneixement i ajudar a la conscienciació sobre els riscos associats a la malaltia. Ens ho explica Francesc Fernández Barqué, President de l'Associació de Diabetis de Catalunya. El 15% de la població espanyola declara no fer cap tipus d'exercici, sent el quart país europeu on més ciutadans no practiquen cap esport. El 59% de la ciutadania desitjaria poder fer més esport, assenyalant la falta de temps com el motiu principal per no fer-ho. Només el 36% està content amb l'activitat física que realitza. L'exercici físic està associat amb múltiples beneficis sobre la nostra salut i ens ajuda a portar un estil de vida sa i equilibrat. Ja sigui en un gimnàs, fent rutes per la muntanya o nedant a la piscina, l'arribada de l'estiu i les vacances animen a que l'esport sigui una bona opció d'oci per combatre la calor i estar en forma. Per conèixer millor la relació dels ciutadans amb l'esport, Ipsos, al costat del Fòrum Econòmic Mundial, ha elaborat un estudi sobre la pràctica d'exercici i els esports en equip en 29 països. Espanya que, comparant-ho amb els països veïns, se situa com el tercer país europeu que menys està satisfet amb el seu estil de vida, només per davant d'Hongria (62%) i Itàlia (59%) .. Parlem amb l’Almudena Pérez, Directora de comunicació d'Ipsos. L'aparell urinari és el sistema de drenatge del cos per eliminar les deixalles i l'excés d'aigua. Inclou dos ronyons, dos urèters, una bufeta i una uretra. Les infeccions del tracte urinari són el segon tipus més comú d'infecció en el cos. Persones de qualsevol edat o sexe poden contraure infeccions urinàries. Però les dones la pateixen unes quatre vegades més que els homes. El Dr. Josep Just, Assessor Mèdic de "En Bones Mans" ens ho explica.