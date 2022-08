EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 14/8/2022

Programa complet de En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La implementació de la Intel·ligència Artificial a les consultes del primer nivell assistencial ja s’està produint, tot i que, encara de forma molt incipient. Malgrat això, el grup de Salut Digital de la CAMFiC assegura que no es pot donar l’esquena a l’evolució ni a la implementació de les noves tecnologies en les nostres consultes, perquè, entre d’altres coses, ens permetran avançar cap a una medicina més personalitzada i individualitzada. Per exemple, l’ús de models predictius, ens podran ajudar a individualitzar els cribratges, també veure les mesures de reforç a l’adherència terapèutica, i on realment ja estan força desenvolupats i ens poden servir d’ajuda com a eina de suport diagnòstic a les consultes, és en la anàlisis d’imatges com les radiografies, les imatges dermatològiques o els electrocardiogrames, entre d’altres. Parlem amb el Dr. Robert Panades del grup Salut Digital de la CAMFiC. Els oftalmòlegs ofereixen consells per evitar la conjuntivitis a l'estiu. Durant l'estiu s'incrementen notablement els banys a les piscines per fer front a les altes temperatures. Com a conseqüència d'això, la incidència de les conjuntivitis augmenta, en alguns casos pel fet que les substàncies químiques que es fan servir per higienitzar la seva aigua, com el clor, poden causar irritacions als ulls i donar lloc a infeccions. La Dra. María Rolindes, oftalmòleg de Clínica Baviera, ens ofereix una sèrie de consells que poden ajudar a evitar-les, sobretot en nens, que són els més propensos a patir-les. El Dr. Rafel Guayta ens explica els beneficis de dormir bé. Per descomptat que dormir fa que un se senti descansat cada dia. No obstant això, mentre un dorm, no només la ment i el cos s'apaguen. Durant la nit, els òrgans i els processos interns treballen àrduament. El dormir manté tots els aspectes del cos d'una manera o altra: l'equilibri energètic i molecular, així com també la funció intel·lectual, l'estat d'alerta i l'humor. Quan un està cansat no té el millor rendiment possible. El dormir ajuda a pensar amb més claredat, tenir millors reflexos i concentrar-se millor. La realitat és que quan observem algú que ha descansat bé, aquesta persona està operant a un nivell diferent que els que intenten seguir amb una o dues hores de son per nit sense oblidar els beneficis evidents per a la nostra salut. Insolvència econòmica, dependència emocional i complicacions de salut són algunes de les conseqüències de les pseudoteràpies en què es basen molts recessos de vacances que són tendència aquest estiu i que s'anuncien a les xarxes socials. Per advertir sobre els “retirs més perillosos per a la salut”, l'Institut SaludsinBulos, en col·laboració amb el psicòleg Carlos Sanz Andrea i l'investigador de sectes Luis Santamaría del Río, han elaborat un informe sobre el que avui parlem. Després d'aquestes activitats a la natura, que prometen “nombrosos beneficis per al cos i l'esperit”, s'amaguen pseudoteràpies tan perjudicials com la bioneuroemoció, les constel·lacions familiars o la teràpia Gestalt. A més, és comú en aquests grups recomanar la presa de la “solució mineral miraculosa” per tractar tota mena de malalties i els dejunis amb aigües, sucs o vins, sense cap supervisió mèdica. Carles Aguilar entrevista Carlos Sanz Andrea, Psicòleg. Els professionals de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) han realitzat per primera vegada a Catalunya un trasplantament cardíac en asistòlia controlada amb el cor d’un donant procedent d’una donació multiorgànica en un altre centre hospitalari. Els equips de trasplantament cardíac i hepàtic de l’HUB es van traslladar a l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona, per realitzar l’extracció multiorgànica del donant amb la col·laboració dels professionals del centre badaloní i tornar immediatament a l’Hospital de Bellvitge per completar el trasplantament. Es tracta de la primera vegada que es fa una donació en aquestes condicions a Catalunya i la quarta a tot l’Estat. El procediment requereix d’una gran expertesa i precisió, donat que el cor està molt més temps fora de circulació que en un trasplantament en asistòlia realitzat en el mateix centre on es registra la donació. Habitualment es completa un trasplantament en asistòlia controlada en menys d’una hora, i en aquest cas van ser necessaris uns 130 minuts per completar tot el procés, des de l’inici a Can Ruti fins a realitzar el trasplantament a l’HUB. El trasplantament cardíac en asistòlia controlada suposa un reforç fonamental per al trasplantament cardíac. De fet, els tres trasplantaments d’aquestes característiques realitzats a l’HUB en el que portem d’any suposen ja el 25% de l’activitat i la previsió és que aquest percentatge arribi al 30%. Carles Aguilar parla amb el Dr. Nicolás Manito, Director del Programa de Trasplantament de l’Hospital de Bellvitge.