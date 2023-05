EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 14/5/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Les normes UNE en ISO són totes aquelles pautes oficials, creades pels organismes governamentals corresponents, per definir i aplicar eines de seguretat i protecció als processos de fabricació d'un producte o prestació d'un servei. Per això, les empreses han d'estar al dia de les mateixes. És per això que avui intentarem explicar-los que són les normes UNE i perquè les hem de tenir en compte a l'hora de les nostres compres habituals o serveis. Les normes UNE són presents en el nostre dia a dia, en tots els passos que donen des que ens llevem al matí fins que ens anem a dormir. Afecta a tots tipus de productes, de qualsevol manera i sector, però a més també inclou normes relacionades amb salut i els productes i serveis sanitaris. Ens ho explica la Carme Sabater, Presidenta de la CUS – Salut + Consum + Alimentació. La Societat Espanyola d´Endocrinologia i Nutrició (SEEN) destaca la importància de l´ecografia nutricional per al diagnòstic de la desnutrició i les malalties metabòliques. L'ecografia nutricional és una tècnica emergent, econòmica, portàtil i no invasiva que utilitza els ultrasons per avaluar la composició corporal de l'organisme. L'evolució que ha experimentat l'ecografia nutricional, juntament amb la bioimpedància, en tots els àmbits de l'endocrinologia i la nutrició és important ja que no hi havia cap tècnica d'ús clínic per valorar la composició corporal i altres tècniques de referència, com ara el TAC o el DEXA, estan molt allunyades de la pràctica clínica habitual. Carles Aguilar parla amb el Dr. Juan José López Gómez, Vocal de Comunicació de la SEEN. L’activitat física no ha de ser complicada. Una cosa tan senzilla com un passeig diari a pas lleuger pot ajudar-te a fer una vida més saludable. Per exemple, caminar a pas lleuger amb regularitat et pot ajudar a: Mantenir un pes saludable i perdre greix corporal, prevenir o controlar diverses afeccions, com les malalties cardíaques, els accidents cerebrovasculars, la hipertensió arterial, el càncer i la diabetis tipus 2. Ho comenta el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. La Medicina Regenerativa inclou una sèrie de teràpies que busquen la regeneració dels teixits i òrgans. La Medicina Regenerativa és un camp ampli que inclou la investigació sobre l'autocuració, és a dir, en què el cos utilitza els seus sistemes propis, de vegades amb ajuda de materials biològics per recrear cèl·lules i reconstruir teixits i òrgans. A diferència de molts tractaments tradicionals, alguns d'alt cost, amb efectes secundaris, que no es dirigeixen a les causes sinó als símptomes, la teràpia cel·lular ha tingut respostes molt positives, especialment per al tractament de l'artrosi. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. La menopausa es considera l'etapa en què finalitza la vida reproductiva de la dona, i es defineix com l'absència de menstruació durant un període de 12 mesos consecutius. L'etapa de transició cap a la menopausa pot passar anys abans i es caracteritza per l'aparició de diferents símptomes; els més freqüents són sequedat vaginal i símptomes vasomotors. La durada i intensitat d'aquests símptomes varien quant a gravetat i freqüència, i actualment es consideren una indicació per rebre teràpia hormonal. La transició a la menopausa s'associa amb un augment del risc de malaltia cardiovascular (ECV), atribuït principalment a la desregulació del metabolisme dels lípids i la glucosa, així com a la redistribució del greix corporal. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. La gota és una de les malalties reumàtiques més freqüents, ja que s'estima que hi ha més de 800.000 afectats al nostre país; no obstant això, no se li dóna la importància que hauria de ser malgrat tot una patologia inflamatòria sistèmica que s'associa amb comorbiditats greus, sobretot a nivell cardiovascular i renal. Tot i això, els experts destaquen que cal seguir investigant en aquest camp, encara que es mostren optimistes ja que el diagnòstic i maneig terapèutic de la gota ha millorat en les últimes dècades, i a més hi ha noves opcions terapèutiques que amplien les possibilitats de tractament dels pacients. Carles Aguilar entrevista el Dr. César Díaz Torné, Portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia i Reumatòleg de l'Hospital Universitari de Santa Creu i Sant Pau.