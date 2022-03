EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 14/3/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La III Reunió del Grup de Treball de Gestió Clínica de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), celebrada recentment, va analitzar bones pràctiques en gestió clínica, experiències i novetats en salut digital i la utilitat d‟un model de gestió per identificar activitats que suposen un cost per al sistema i que, tanmateix, no afegeixen valor i consumeixen recursos. El Dr. Jesús Canora, Coordinador del Grup de Treball de Gestió Clínica de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) ens ho explica. El terme vasculitis engloba un conjunt de malalties la característica principal de les quals és la inflamació dels vasos sanguinis. Com a conseqüència, es produeix una disminució del flux vascular o una interrupció completa. Són malalties autoimmunes sistèmiques poc freqüents i de gran complexitat que es diferencien entre: vasculitis de got gran, de got mitjà i de got petit. predilecció especial per les artèries cranials de l'arc aòrtic que irriguen territoris extracranials. Afecta principalment persones majors de 50 anys i la seva incidència augmenta amb l'edat, assolint un pic màxim entre els 70-79 anys, sent més freqüent en dones. Carles Aguilar parla amb el Dr. Javier Loricera, del Servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla (Santander). Només el 44% dels pacients amb obesitat reben el diagnòstic pel seu metge i només un 24% són citats a visita de seguiment. L'obesitat és un dels desafiaments de salut pública més difícils d'afrontar, ja que més de la meitat de la població mundial té excés de pes i en gairebé tots els països d'Europa 1 de cada 5 persones pateix obesitat. A Espanya, la prevalença de sobrepès estimada a la població adulta és del 39,3% i la d'obesitat del 21,6% i augmenta amb l'edat. L´obesitat redueix l´expectativa de vida de 2 a 10 anys en els casos d´obesitat severa. Fins al 7% del pressupost destinat a la salut s'inverteix en malalties o processos associats a l'obesitat. Parlem amb la Dra. Ana d'Hollanda, Endocrinòloga de l'Hospital Clínica de Barcelona i Coordinadora del grup d'Obesitat de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN) Les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) constitueixen un problema creixent de salut pública, tant per la magnitud com per les complicacions i seqüeles, si no es realitza un diagnòstic i tractament precoç, i suposen un impacte profund en la salut sexual i reproductiva. El nombre d'homes i dones amb ITS varia depenent de la regió i del tipus de malaltia, però, les complicacions afecten de forma molt més significativa les dones, tal com s'ha posat de manifest al webinar 'Malalties invisibles: parlem d'ITS', organitzat per Hologic. Carles Aguilar parla amb la Dra. Maria Jesús Barberá, Metgessa adjunta de la Unitat d'ITS del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i Presidenta Fundadora del Grup d'ITS de SEIMC