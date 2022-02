EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 13/2/2022

Podcast complet del programa En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Es considera que quatre dels 8 tipus de càncers diagnosticats amb més freqüència al món estan relacionats amb l'aparell digestiu, segons l'informe de “les xifres en càncer 2021” de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) que es basa en els registres del 2020 per al 2021 i l'estudi de la Xarxa Espanyola de Registre de Càncer (REDECAN) que reflecteixen els casos incidents estimats per al 2021. Per això, des de la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD) posa de manifest la importància de promoure les mesures preventives, ja que modificar i evitar els factors de risc, a més de seguir els programes de detecció precoç, redueix la mortalitat als càncers. Entrevistem la Dr. Carolina Malagelada, Digestòloga de la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD) i Secretària de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD). La febre i els símptomes inflamatoris persistents poden estar delatant una malaltia autoinflamatòria. Patologies com la febre mediterrània familiar, l'artritis idiopàtica juvenil d'inici sistèmic i la malaltia de Still de l'adult requereixen un abordatge multidisciplinari per millorar la qualitat de vida dels pacients. La febre mediterrània família ha de formar part del diagnòstic diferencial de pacients amb febre o símptomes inflamatoris persistents per poder establir un diagnòstic precoç, iniciar tractament i derivar-los a centres de referència. Carles Aguilar entrevista la Dra. Esther Sánchez García, Especialista en Medicina Interna de l'Hospital Universitari de Valme de Sevilla i Especialista en Malalties autoimmunes i autoinflamatòries. Quan es pensa en la salut del cervell, les persones se centren en afeccions com l’Alzheimer, però el cert és que el risc de malalties neurodegeneratives no hauria de ser l'única raó per tenir cura del nostre cervell al llarg de la nostra vida. A mesura que envellim, el nostre cervell envelleix amb nosaltres, cosa que genera efectes com una memòria irregular o la reducció de la massa cerebral. No obstant això, hi ha formes ajudar a mantenir el cervell “en forma” durant més temps i alentir el seu inevitable envelliment. Ens ho explica el Dr. Josep Just, assessor mèdic del programa. Metges internistes desenvolupen AppICFA, una eina adreçada a professionals sanitaris i pacients per al maneig de la insuficiència cardíaca i la fibril·lació auricular. Fins a 1 de cada 3 altes hospitalàries de Medicina Interna (33%) és un pacient amb insuficiència cardíaca descompensada i si parlem de fibril·lació auricular aquesta xifra augmenta fins al 45%. De manera senzilla i intuïtiva, l'aplicació facilita les recomanacions i les indicacions necessàries per al maneig i el control adequat de la insuficiència cardíaca i la fibril·lació auricular. Carles Aguilar parla amb el Dr. Raúl Quirós, Metge internista de l'Hospital Costa del Sol de Marbella i membre del Grup de Treball d'Insuficiència Cardíaca i Fibril·lació Auricular de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI). Un dels temes relacionats amb el consum del que poc s’ha sentit parlar és l’anomenat Càrtel de Cotxes que pot afectar-nos si hem comprat un vehicle entre el 2006 i el 2013. Els fets han estat com resultat de varies sentències del Tribunal Suprem, ratificant unes multes interposades per la Comissió Nacional de Mercats i Competència, (CNMC) l’any 2015 a un total de 34 marques de cotxes per haver creat el que s’anomena càrtel, que consisteix en un intercanvi d’informació sobre elements que condicionaven o afectaven de forma rellevant els preus entre empreses fabricants i distribuïdores d’automòbil. Parlem amb la Montserrat Altaba, advocada de Mallart-García Roqueta.