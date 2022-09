EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 11/9/2022

Programa complet de En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La humanització dels laboratoris clínics o la creació d'un Observatori per a la divulgació de temes d'actualitat a Medicina de Laboratori són algunes de les línies estratègiques del nou Pla Estratègic 2022-2024 de la Societat Espanyola de Medicina de Laboratori (SEQC ML) i l’objectiu és la millora de la salut dels pacients. Es promourà entre les societats científiques l'assistència orientada al pacient i la incorporació als seus plans estratègics de la medicina 5Ps: personalitzada, predictiva, preventiva, participativa i poblacional. Parlem amb Dr. Antonio Buño, President de la Societat Espanyola de Medicina de Laboratori. Un 40% dels pacients que han patit un ictus i que necessiten rehabilitació no la fa o bé no la comença; un 30% no continua amb la medicació, i un terç no visita el seu CAP una vegada se li ha donat l’alta. Després de l’ictus, el primer any és crític per determinar l’evolució futura del pacient. Per posar-hi solució, l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), l’Hospital de Viladecans i l’Atenció Primària de l’Àrea Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut (ICS) han creat el programa Strack. Es tracta d’un nou model d’atenció integral que garanteix un seguiment personalitzat i remot els dotze mesos següents a l’ictus, amb una important implicació dels equips d’Atenció Primària. Fins ara, la part aguda –tot just després de patir l’episodi- està molt estandarditzada amb el Codi Ictus. Ara, Strack es proposa esdevenir una solució per a la fase crònica, que fins ara no comptava amb abordatge integral. L’atenció urgent davant un ictus és clau, ja que cada minut que passa moren dos milions de neurones. En els mesos posteriors, realment crítics, mancava coordinació per al seguiment de la rehabilitació i l’adherència al tractament, amb un risc de recurrència molt alt d’ictus, arribant a ser fatal. Carles Aguilar parla amb el Dr. Pere Cardona, director de la Unitat d’Ictus i del Programa Neurovascular de l’Hospital Universitari de Bellvitge.x el neuròleg de l’Hospital de Bellvitge i co-líder del programa Strack. El Mindfulness és la focalització de l'atenció en el moment present, és un mètode per aconseguir l'atenció plena, centrant-nos en allò que està succeint “aquí i ara”, acceptant-ho sense més ni més, sense intentar canviar, ni jutjar res. El seu significat és plena consciència. Concentrar-se en el que passa en nosaltres i al nostre voltant i saber renunciar al soroll i les distraccions. Per poder assolir el mindfulness caldrà aprendre des del principi i entrenar-se dur per fer-ho. Hi ha diferents tècniques que ens poden ajudar a aconseguir-ho: fer ioga, practicar meditació, la respiració conscient, l'escaneig corporal... Per tant, la meditació és un vehicle més, de tots els que tenim per poder assolir mindfulness, així que el mindfulness és un estat i/o tret que s’aconsegueix a través de la pràctica de la meditació. Ens ho explica Fernando Tobías, Conferenciant, Formador i Professor d'Habilitats Personals a la Universitat Pontifícia Comillas ICAI-ICADE de Madrid. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.