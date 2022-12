EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 11/12/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La Societat Espanyola Multidisciplinar de Malalties Autoimmunes Sistèmiques (SEMAIS) organitza reunions multidisciplinars amb l'objectiu de compartir els avenços científics que s'han produït a les malalties autoimmunes sistèmiques o inflamatòries. A la darrera reunió de la SEMAIS es van abordar les implicacions de les noves guies en hipertensió pulmonar i es presentaran les principals novetats i avenços relatius al Long Covid o Covid persistent. A més, es va parlar de la tasca dels especialistes d'Atenció Primària en el diagnòstic i seguiment dels pacients amb malalties autoimmunes sistèmiques, Carles Aguilar parla amb la Dra. Patricia Fanlo, Presidenta de la SEMAIS, Societat Espanyola Multidisciplinar de Malalties Autoimmunes Sistèmiques. Les persones que van augmentar les racions diàries de carn vermella durant un període de vuit anys tenien més probabilitats de morir durant els vuit anys següents en comparació amb les persones que no van augmentar el consum de carn vermella, segons un estudi dirigit per investigadors de l'escola Harvard TH Chan de Salut Pública. L'estudi publicat a l'edició en línia de 'BMJ', també va trobar que la disminució de la carn vermella i l'augment simultani d'alternatives saludables d'aliments al llarg del temps es va associar amb una mortalitat menor. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Envellir disposant de la màxima qualitat de vida i la millor atenció sanitària i social. Aquest és el principal objectiu del Barcelona Aging collaboratory (BALL), el primer Living Lab centrat a aportar solucions innovadores a la gent gran que es posa en marxa a Catalunya i que ha estat impulsat per una àmplia representació d'estaments de la societat civil. A més de dotar els pacients d'una eina personalitzada i d'una autonomia més gran, el robot permetrà automatitzar una de les tasques més complexes de la logística assistencial dels hospitals i centres residencials, i reduir, així, la sobrecàrrega del personal sanitari, optimitzant el temps i la qualitat del servei. Parlem amb Jordi Vilaró, Vicedegà de Postgraus i Investigació de la Facultat de Ciències de la Salut - Universitat Ramon Llull. SEPAR i la SENP proposen 4 mesures per frenar la incidència del virus respiratori sincitial (VRS) en nens. El virus respiratori sincitial (VRS) és un patogen comú que sol aparèixer a finals de la tardor, sol provocar símptomes semblants als d'un refredat, com ara tos, mucositat o febre. No obstant això, especialment en els nens menors d'un any sol causar un impacte més gran, fer que aquests símptomes —que solen durar de 5 a 7 dies— s'agreugin i, derivar en bronquiolitis i complicar-se en alguns casos amb una pneumònia. Un 2% dels nens menors d’un any que el presenten han d’ingressar a l'Hospital. Els menors de 6 mesos i sobretot de 3 mesos tenen un risc més elevat de tenir un quadre greu i ingressar a la UCI. Carles Aguilar entrevista el Dr. Antonio Moreno, Pneumòleg pediatric i membre de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, SEPAR. La polineuropatia diabètica dolorosa (PNDD) és una complicació freqüent que afecta aproximadament un de cada tres pacients diabètics. Es produeix com a conseqüència de la disfunció dels nervis perifèrics, i es caracteritza per presentar-se com una neuropatía distal simètrica associada a dolor crònic d'inici a dits i peus. Aquest dolor, que de vegades progressa gradualment a panxells, genolls i mans, es pot abordar amb tractament. Es produeix com a conseqüència de la disfunció dels nervis perifèrics, i es caracteritza per presentar-se com una neuropatia distal simètrica associada a dolor crònic d'inici a dits i peus. Aquest dolor, que de vegades progressa gradualment a panxells, genolls i mans, es pot abordar amb tractament. Entrevista amb Mercedes Maderuelo, Gerent de la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE). El dejuni intermitent no és aconsellable per a totes les persones amb obesitat, segons la SEEN. És fonamental acudir a un endocrinòleg quan es vol iniciar un dejuni intermitent ja que no se'n coneixen els possibles efectes adversos i està desaconsellat per a pacients amb patologies cròniques com la diabetis mellitus tipus 1 o en la insuficiència renal crònica. Alguns beneficis per a l'organisme, que no estan relacionats amb la pèrdua de pes, poden ser la millora del metabolisme de la glucosa (sensibilitat a la insulina, hemoglobina glicosilada, control glucèmic, etc.) i la pressió arterial, segons els resultats preliminars extrets d'alguns estudis. Hi ha dos mètodes, un basat a alternar dies en què es dejuna amb dies en què es menja amb normalitat i un altre que consisteix a restringir el nombre d'hores en què es pot menjar. Carles Aguilar parla amb Idoya Labayen, Professora Titular de Fisiologia de la Universitat Pública de Navarra i Directora de l'Institut de Recerca IS-FOOD