EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 11/07/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Ens retrobem un dia més amb els temes de salut i ho fem a través de la Coordinadora D’Usuaris de la Sanitat. Salut + Consum + Alimentació. Avui coneixerem quin és el paper de la infermeria dins del sistema de salut català. Parlem amb la màxima representant del Col·legi Oficial d’Infermeres I Infermeres de Barcelona, Paola Galbany que ens explica quin ha estat, i quin serà el paper de la infermeria dins d’aquest nou context de salut post pandèmic. La iniciativa "Dignifica" sorgeix pel problema creat fa a la seguretat del pacient, a causa dels baixos preus amb els que les asseguradores paguen els serveis mèdics a la sanitat privada. La implantació de la llei òmnibus (Llei 25/2009, de 22 de desembre 2009) tenia com a principal objectiu la protecció de l'consumidor, evitant que determinats grups professionals fixessin preus i impedissin una situació de lliure mercat, ja que s'entén que aquests grups professionals podrien estar en una situació dominant en la qual, podrien obligar a pagar quantitats arbitràries i evitar una lliure competència de preus, la qual cosa deixaria en una posició d'indefensió a consumidor. Ens ho explica el Dr. Marc Paulino, portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia i Reumatòleg a l'Hospital General Universitari de Ciutat Real i Clínica Osler també a Ciudad Real. El nostre següent convidat és el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre i especialista en medicina regenerativa. Donem consells per a pacients amb artrosi de cara a aquest estiu. L'artrosi és una malaltia degenerativa, que produeix dolor i limitació de la funció podent arribar a dificultar la realització d'activitats diàries senzilles, cosa que afecta seriosament la qualitat de vida dels afectats. L'arribada de les temperatures estivals agradables, poden millorar lleu o moderadament els símptomes en alguns pacients. Baixar de pes, mantenir-se actiu, enfortir la musculatura, etc. són d'algunes de les recomanacions més rellevants del tractament no farmacològic, atès que disminueixen l'ús d'analgèsics i poden reduir la progressió de la malaltia. La pandèmia ha impactat enormement la vida de milions de persones a tot el món. Atès que aquesta nova malaltia encara està vigent i se segueix treballant per perfeccionar noves vacunes i tractaments específics. Tota la situació mundial està acompanyada de molta incertesa, la COVID-19 pot causar certes reaccions emocionals que impacten la salut de les persones. La salut mental forma part de la salut i és part intrínseca de la nostra tasca arreu del món. La pandèmia de coronavirus també afecta la salut mental dels pacients i dels que els envolten, per això en el temps de Angelini Pharma España, parlem amb el Dr. Luís Gutiérrez, Metge Psiquiatra de l'Hospital Clínic Universitari San Cecilio de Granada per a compartir alguns consells que podrien ser-los d'utilitat. Parlem de l'accés als serveis de salut mental en temps de pandèmia, de l'efecte del confinament en la salut mental de les persones. El desconfinament i tornada a la normalitat, ¿Com afrontar-ho des de la perspectiva de la salut mental ?, La pandèmia per a les persones amb trastorns mentals greus. ¿Com han afrontat i afronten aquesta situació? Ha empitjorat la seva patologia?