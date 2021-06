En Bones Mans 06/06/2021

Malauradament la soledat és un problema molt comú entre les persones grans que pot tenir greus conseqüències quan no és desitjada o elegida per part de l'ancià. Parlem del tema amb el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública.

Les falses creences en asma per part de la societat en general, i de les famílies en particular, dificulten el control d'aquesta patologia en nens i adolescents. Així ho adverteix la Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP) que, juntament amb l'Institut Salud Sin Bulos, s'uneixen per descobrir conceptes erronis sobre l'asma perquè els pacients no rebutgin els tractaments que els permeten controlar la seva asma i així tenir menys crisi i millor qualitat de vida. Carles Aguilar parla amb el Dr. Luis Moya, Coordinador del Grup de Treball d'Al·lèrgia Respiratòria i Asma de la SEICAP.

Avui dediquem l’espai de consum a un tema d’actualitat que ens afecta a tothom com a consumidors: ens referim als canvis en la factura de la llum, que s’apliquen des del passat dimarts, 1 de juny. Per tant, en els propers minuts en parlem amb la sub-directora d’Atenció al Consumidor de l’Agència Catalana del Consum, Marta Rovira.

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) es prepara davant els reptes de futur i, amb aquest propòsit, ha elaborat el document "Projecte Pneumologia H2030". Una visió prospectiva de la salut respiratòria a Espanya, el resum executiu conclou que, a menys de deu anys vista, els pneumòlegs i cirurgians toràcics tindran importants reptes als quals fer front, fruit de l'envelliment poblacional, la qualitat de l'aire i futures pandèmies. Ens ho explica el Dr. Carlos Egea, Pneumòleg i Director de Qualitat i Innovació de SEPAR.

A mesura que passen els anys i envellim, hi ha una sèrie de canvis facials inevitables. Alguns, són causa de l'efecte de la gravetat, i provoquen manca de suport i aparença de laxitud de papada, ulleres, galtes. Altres canvis són deguts als efectes perllongats a agents nocius com el sol o tabac. És la coneguda dermatosi solar. La combinació personalitzada dels següents tractaments d'última generació, previ diagnòstic de l'estat de la pell i dels volums facials, permet revertir els efectes de l'envelliment, retornant a la pell l'elasticitat, la hidratació i el to perduts i la recol·locació i restauració dels dèficits de volum que creen ombres a la cara, donant-li un aspecte cansat i d'envelliment prematur. Totes les tècniques descrites a continuació són aplicades en règim de tractament ambulatori amb anestèsia tòpica o local, són indolores i permeten la incorporació immediata a la vida quotidiana i laboral segons el cas a tractar. El rejoveniment facial integral comprèn una sèrie de tècniques, per segons cada cas aconseguir revertir els efectes de l'envelliment. Carles Aguilar entrevista al Dr. Joan Birbe, Cirurgia Plàstic Facial i maxil·lofacial i Director de la Clínica Birbe.