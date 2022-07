EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 03/7/2022

Programa complet de En Bones Mans, amb Carles Aguilar. L'Alfa-1 antitripsina (AAT) és una proteïna que protegeix els teixits del dany causat per enzims proteolítics. Les persones amb dèficit d'AAT presenten risc de patir malalties pulmonars (com emfisema pulmonar i MPOC) i diferents formes d'hepatopatia. A Espanya s'estima que hi podria haver més de 14.500 individus portadors del genotip deficitari greu més freqüent, i es té la certesa que només una minoria dels pacients amb aquesta malaltia rara estan diagnosticats i adequadament tractats, en aquells casos en què podria estar indicat fer un tractament específic. Parlem amb la Dra. María Torres, metge especialista en Pneumologia de l'Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo) i responsable de la Unitat de DAAT. Entre el 3% i el 15% de la població pateix incontinència anal i fins a un terç no ho explica a cap sanitari L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària però alerta que aproximadament un terç dels pacients amb incontinència anal (IA) no ho expliquen als professionals de salut. De fet, un 52% de les dones que pateixen diarrea solen presentar episodis d’incontinència anal però menys de la meitat ho expliquen. També s'estima que pateixen aquesta patologia entre un 4 i un 6% de les dones que han tingut un part vaginal. Precisament un estudi fet a Espanya recentment indica que en dones que pateixen incontinència urinària, fins a un 8.7% també pateix incontinència anal. Ens ho explica la Montserrat Chicote, Infermera de la L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. El sol ens omple d'energia i de bon humor, millora l'aparença de la pell i aporta vitamina D, fonamental per als nostres ossos. Però exposar-nos al sol, amb temperatures altes i sense protecció, pot tenir efectes perjudicials per a la nostra salut. Per evitar aquests quadres és important tenir en compte uns consells molt pràctics que ens comenta el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. La Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN) ressalta la importància del paper de l'endocrinòleg des del moment en què el pacient és diagnosticat amb aquesta malaltia. Un 55% de persones estan desnodrides quan es detecta que pateixen ELA i aquesta desnutrició s'associa de manera independent a un augment de la mortalitat. A més, la remissió d'un pacient a una Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica per fer-ne un seguiment repercuteix en l'augment de la supervivència. Per això, la incorporació del metge especialista en Endocrinologia i Nutrició als equips multidisciplinaris incideix en l'atenció nutricional primerenca i la disminució del risc de patir desnutrició”. Carles Aguilar parla amb el Dr. Juan José López Gómez, membre de l'Àrea de Nutrició de la SEEN. El sedentarisme és una forma de vida en què les persones amb prou feines fan exercici físic i mantenen un estil de vida inactiu. Entenem el sedentarisme com aquell estil de vida que no té moviment o activitat física. Aquelles persones que fan menys de 90 minuts d'activitat física a la setmana. A més, està considerat una de les principals causes de mort prematura en l'actualitat, especialment a la tercera edat. Ens ho comenta el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. L'osteogènesi imperfecta (OI) més que una malaltia és un conjunt de desordres poc freqüents, de base genètica, que afecta la síntesi de col·lagen tipus 1, una proteïna que forma part de l'os, però també de múltiples òrgans com la pell, els lligaments i tendons, les dents, l'oïda, les vàlvules cardíaques etc. La seva característica clínica més típica és la fragilitat òssia que condiciona fractures freqüents davant de traumatismes mínims o fins i tot espontàniament i que l'ha portat a ser coneguda com la malaltia dels ossos de vidre. La seva prevalença estimada és de 5-7/100.000 persones, encara que amb tota seguretat es tracta d'una patologia infradiagnosticada sobretot en les formes més lleus. Carles Aguilar entrevista a la Dra. Pilar Peris coordinadora del IV Curs SER d'Osteoporosi i Patologia Metabòlica Òssia especialista del Servei de Reumatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. L'ortorèxia és un trastorn de la conducta alimentària que consisteix en l'obsessió pel menjar sa. Les persones que pateixen aquesta patologia se senten obligades a seguir una dieta restrictiva que, segons els casos, pot excloure la carn, els greixos, els aliments sense etiquetatge ecològic, els additius... Pot comportar mancances nutricionals i alterar la salut mental. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Otsuka Pharmaceutical, 100 anys pel camí menys transitat. Des dels seus inicis, Otsuka manté el propòsit de centrar la seva investigació en poques àrees terapèutiques i en malalties de baixa incidència per buscar noves solucions per als pacients, un objectiu que ha trobat a Espanya el seu principal impulsor al continent europeu. Otsuka Pharmaceutical investiga, desenvolupa, fabrica i comercialitza fàrmacs innovadors per abordar necessitats mèdiques no cobertes apostant per investigar en poques àrees terapèutiques i malalties de baixa incidència, per desenvolupar fàrmacs que aportin esperança a persones que pateixen patologies greus. La Salut Mental és una de les prioritats principals de la companyia, ja que des de fa més de 30 anys la companyia està compromesa a aportar solucions terapèutiques respectuoses amb la qualitat de vida i la funcionalitat dels pacients que pateixen patologies mentals greus, com l'esquizofrènia i el trastorn bipolar. Altres dels pilars d'Otsuka és la nefrologia, àmbit en el que investiga noves opcions de tractament per a la malaltia renal crònica i les patologies derivades, així com també treballa per augmentar la conscienciació sobre les malalties renals, com la poliquistosi renal autosòmica dominant, un trastorn hereditari greu que pot ocasionar insuficiència renal. Carles Aguilar conversa amb José Manuel Rigueiro, director general d'Otsuka Espanya.