Els afectats per l’esvoranc del Putxet demandaran la Generalitat

Dos mesos després de l’aparició de l’esvoranc al barri del Putxet arran de les obres de l’L9 del metro, encara hi ha 18 habitatges afectats i set comerços que no han pogut reprendre l’activitat. Els veïns presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva contra la Generalitat.
L’advocada de la plataforma, Carmen Pérez Pozo, ha explicat a La Ciutat que la reclamació ja agrupa prop del 90% dels damnificats. “La plataforma té una representació majoritària i la demanda es presentarà abans de divendres”, ha assegurat.
Danys materials, econòmics i morals
La demanda reclamarà els desperfectes apareguts als edificis i locals, les pèrdues de facturació dels comerços i la possible devaluació dels immobles. També inclourà els danys morals provocats per l’evacuació i per la incertesa sobre la data de retorn.
“El dia 6 eres a casa teva tranquil·lament i el dia 7 vas haver de sortir corrents. Portes dos mesos dormint fora i no saps quan tornaràs”, ha relatat Pérez Pozo. Segons l’advocada, aquesta situació ha generat angoixa i problemes de salut a alguns afectats.
La reclamació s’adreçarà contra la Generalitat perquè és la titular de l’obra. “És la Generalitat, amb els seus tècnics, qui ha de vigilar que les coses es facin bé”, ha defensat. Posteriorment, l’Administració podrà derivar responsabilitats a les empreses implicades.
Garanties per tornar als edificis
Els afectats també reclamen que un tècnic independent comprovi la seguretat dels immobles abans de tornar-hi. “Volem que el nostre tècnic acrediti que la tornada a casa serà segura i que no hi haurà cap altre ensurt”, ha afirmat l’advocada.
Alguns veïns podrien no tornar fins al febrer o el març. “Al barri es respira incertesa, angoixa i cansament”, ha explicat Pérez Pozo. La plataforma negociarà un acord marc amb la Generalitat, però analitzarà individualment les circumstàncies de cada família i de cada negoci.