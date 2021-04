Per què internet sempre ens va més lent del que prometen les operadores de telefonia?

El teletreball ha augmentat l'exigència dels usuaris amb les connexions a internet en aquests mesos de pandèmia, per això s'ha posat de manifest la lentitud que tenen algunes connexions a la xarxa.

Per aquest motiu, a l'espai de tecnologia que fem els divendres a La Ciutat parlem d'un dels problemes més habituals del primer món al segle XXI: la lentitud d'internet. Per què la connexió que ens arriba a casa mai és tan ràpida com la que prometen els operadors de telefonia?

Per buscar resposta a aquest misteri, parlem amb Alfred Causi, vicepresident del Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya.