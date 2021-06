La mascareta ha canviat per sempre la nostra manera de comunicar-nos?

Avui és el darrer dia en que tenim la obligació de dur mascareta quan anem pel carrer. El BOE ha publicat avui el decret llei que elimina l’obligatorietat de dur mascareta en exteriors.

A partir de demà, 26 de juny, ja no caldrà portar la mascareta a l’aire lliure sempre que no hi hagi aglomeracions i es pugui mantenir la distància de seguretat d’un metre i mig.

La mascareta deixa de ser obligatòria en exteriors després de 13 mesos. La Generalitat va imposar-ne l’ús obligatori a finals de maig del 2020, tot i que en aquell moment només calia dur-la posada si no es podia mantenir la distància de seguretat, és a dir, com serà a partir de demà. L’obligació de dur-la sempre posada tant a interiors com a l’aire lliure, amb distància o sense, es va decretar al juliol, és a dir, fa tot just un any.

Durant un any, per tant, hem dut la meitat del nostre rostre tapat, i darrera la mascareta hi hem amagat gran part de la nostra expressió i la nostra gesticulació... el que es coneix com a comunicació no verbal. En parlem a La Ciutat amb Cristian Salomoni, expert en comunicació no verbal i director del Institut Internacional d’Anàlisi de la Conducta.