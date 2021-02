Les 10 tendències que més es portaran a la primavera 2021

Després d’un any 2020 on hem viscut majoritàriament en xandall, sabatilles i roba d’estar per casa, aquesta primavera és moment de donar vida als nostres armaris. Aquesta és la opinió de l’experta en moda i tendències de La Ciutat, Fabiana Finetto.

La dissenyadora de Curvy con estilo ha parlat dels colors que seran tendència aquesta primavera i que passen per animar els nostres guardarobes: el vermell, el groc i el blanc.

Pel que fa els típus de peces, Finetto aposta per els blazers XL, les gabardines, els jeans i els vestits blancs. A més, la personal shopper aposta per peces amb plomes i estampats de flors exagerats.