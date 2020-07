Es comencen a aplicar clàusules antipandèmia als contractes de lloguer a Barcelona

Aquesta pandèmia està també molt lligada al sector de l'habitatge. D'una banda, s'ha emportat per endavant bona part dels pisos turístics i durant l'estat d'alarma, els desnonaments. En canvi, podria deixar lloguers més proporcionats i les clàusules antipandèmia.

Els rebrots marcaran els propers dies i no hi ha sector que se'n lliuri. Pendent d'una segona onada de contagis està el sector de l'habitatge que ja treballa en mesures per poder afrontar un possible repunt de casos i, sobretot, si l'economia de moltes famílies es torna a veure alterada com aquests darrers mesos. Estem parlant d'unes clàusules antipandèmia que constarien en els contractes i, en casos de força major, ja se sabria com s'hauria d'actuar amb el pagament de les mensualitats.

Les clàusules deixarien prenegociat quin percentatge del lloguer ha de pagar el llogater en cas de quedar-se sense ingressos per culpa d’un rebrot de la pandèmia, cosa que asseguraria el cobrament com a mínim d’una part del lloger al propietari.