Els consells bàsics per evitar atacs informàtics

La tecnologia té molts avantatges però també té certs riscos que hem d’assumir. Ara bé, si ens protegim una mica i anem amb certa cura, estarem en millors condicions per fer front als reptes digitals.

Sembla mentida, però encara hi ha molta gent que posa com a contrasenya 1234 o el seu número de mòbil o la data de naixement dels fills, dades fàcilment rastrejables per qualsevol. De fet, al 2020, a banda de 1234 i de 123456789 i altres variants com 123123, les contrassenyes més posades i menys segures son: contrasenya, o password, qwerty, iloveyou o cookie… totes son contrasenyes que es poden hackejar en menys d’un minut. Un nom propi que et sigui aliè acompanyat d’una combinació numèrica es hackeja en 50 minuts, mentre que una contrasenya de tipus x4ivygA51F, trigariem fins a 12 dies en desencriptar-la. Així que val la pena protegir bé les passwords.

Pel que fa altres mesures de prevenció hauriem de prendre per mantenir segures les nostres connexions digitals, els experts recomanen fer servir targetes de dèbit de prepagament només per compres digitals o altres transaccions poc importants, actualitzar el navegador i el software, vigilar els wifis públics, tapar les webcams i els micròfons dels dispositius, o revisar el router i la seva configuració.