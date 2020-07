“Com penses agafar el teu fill si no tens mans?”, aquesta és la frase que un metge li va dir a Patricia Polvora, malalta d’artritis reumatoide, va plantejar que volia quedar-se embarassada. La història de com la Patricia conviu amb la seva malaltia s’explica en un llibre que ha escrit conjuntament amb la periodista Ana Basanta: “Doctor, no voy a rendirme”.

“Doctor, no voy a rendirme” es un llibre publicat per Editorial Dieresis i escrit per Ana Basanta i Patricia Pólvora. En aquest llibre s’explica com Pólvora ha après a conviure amb la seva malaltia i, fins i tot, com s’ha aconseguit fer-se amiga de la seva malatia crònica.

Una convivència amb la malaltia que la va portar a fer un canvi de vida. Es muda de Suècia a Barcelona i decideix fundar una empresa de venta de tes online.

L’artritis reumatoide és una malaltia autoimmunitària que es caracteritza per provocar una inflamació crònica de les articulacions del cos provocant molt dolor i incapacitat funcional.