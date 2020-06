Els càmpings catalans tornen a obrir portes

La nova normalitat o la fase de la represa, on som ara, permet la mobilitat per tot el territori. És el primer cap de setmana en què les carreteres poden tornar a omplir-se com abans de la pandèmia i, a més, té Sant Joan a tocar. En aquest context, els càmpings de tot Catalunya –però sobretot els de Girona— tornen a l’activitat. A partir d’avui, comencen a obrir portes. Es preveu que a l’1 de juliol estiguin ja a ple rendiment.