Avui hem parlat amb Tito Álvarez, portaveu d’Élite Taxi, per saber si els taxistes acabaran tallant de nou la Gran Via de Barcelona en senyal de protesta per la política de la Generalitat respecte dels VTC. A més, hem explicat una operació pionera de trasplantament a Catalunya. La Sara Folch ens ha fet recomanacions per redecorar casa nostra de manera sostenible i hem acabat fent tertúlia amb els grups municipals de BComú, ERC i el PP.