La Ciutat 18/04/2023

Al programa d'aquest dimarts parlem amb Albert Frago, tècnic del programa de famílies i infància de Càritas, per parlar de com afecta la inflació a les famílies. I com moltes d'elles s'han vist obligades a reduir el seu consum de lleure i d'oci com a conseqüència. En el Ciutat Solidària parlem amb la Fundació Autoocupació, que ajuda a empreses i emprenedors a tirar endavant els seus projectes. Parlem amb l'historiador Xavier Carmaniu, que ens presenta 'Si el timbaler del Bruc'. En el llibre ens planteja què hagués passat a Catalunya si la història hagués anat diferent. A més, parlem de la recuperació de l'esvoranc del Carmel després de 18 anys de l'incident. I un dimarts més, la Zaraida Fernández ens porta una nova recepta vegana d'allò més bona.