LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, donant suport i visibilitat

Com cada setmana, a ‘La Ciutat’ ens fixem en una entitat social. Avui ens centrem en una entitat que treballa per donar suport i finançar dones emprenedores per tal de dur a terme els seus objectius.