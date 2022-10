CIUTAT SOLIDÀRIA, ZONA FRANCA DE BARCELONA

Fundació Galatea, vetllant per la salut de tots els sanitaris

Com cada setmana, a ‘La Ciutat’ ens fixem en una entitat social. Avui ens centrem en una entitat que treballa per la salut dels professionals sanitaris, des de metges i infermeres, com també psicòlegs, veterinaris, etc.