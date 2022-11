Vicki Bernadet, sobre els abusos sexuals a menors: "Encara pensem que això no ens passarà"

La presidenta de la Fundació Vicki Bernadet, Vicki Bernadet, reconeix que ara es parla molt més d'aquesta problemàtica en l'àmbit social, però "el problema és que les famílies encara no se senten al·ludides; és per això que no hem fet el clic mental i no hem pogut rebaixar les dades". Segons les xifres de l'entitat i del Consell d'Europa, un 20% dels nens i nenes pateixen abús sexual abans dels 17 anys, un 60% no rebrà mai cap ajuda i un 90% no confessarà l'abús fins a l'edat adulta. Aquestes són les xifres que han mogut l'entitat a impulsar la campanya.