LA PORTADA, AMB PABLO ALCARAZ

LA PORTADA 18/07/2023

Un altre ingredient clàssic de l'estiu són els còctels. Parlem de cocteleria amb tot un històric i un mestre en la matèria, Javier de las Muelas, del Dry Martini. Fem Dark Tourism amb Pablo Díaz, professor de la UOC, que ens endinsa en aquest tipus de turisme que s'interessa per llocs com presons, camps de concentració,... Acabem La Portada, un dia més, amb els membres de La Tertulieta, David Serra, César Carrasco i Enric Garcia per recomanar pel·lícules, sèries i llibres per aquest estiu.