LA PORTADA, AMB PABLO ALCARAZ

LA PORTADA 18/07/2022

Parlem amb l'escriptor Manel Loureiro, autor del llibre "La ladrona de huesos". Robert Calvo ens porta la història que hi ha al darrere de la cançó "Fernando" del grup ABBA. Visitem la casa de Dalí a Portlligat i el Castell de Púbol amb la directora dels museus Dalí, Montse Aguer. Recomanem sèries, lectures i pel·lícules per aquest estiu amb els membres de "La Tertulieta" i viatgem en el temps per recuperar els berenars de La Brúixola.