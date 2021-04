Pau Cruanyes dirigeix un film que aborda la mort i l’amistat en l’adolescència

Escrita a vuit mans per aquests estudiants, la pel·lícula sorprèn per com han aconseguit prescindir d’ostentacions innecessàries per narrar una història real i bonica, dura i veraç. En Pau Cruanyes ens ha explicat que fer-la ha estat molt satisfactori, sobretot pels reconeixements que han arribat des dels Premis Gaudí o des del Festival de Málga.