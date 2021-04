EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

Lídia Pujol recull el llegat de Cecília en un nou treball discogràfic

Cecilia deia que les seves cançons havien de ser per la posteritat. I no va anar gens desencaminada. Més de 40 anys després de la seva mort, el llegat d’aquesta cantautora cabdal per la història de la música segueix ben viu. Són moltes les intèrprets que l’han versionat, entre elles Sole Giménez. Ara, la cantautora catalana Lídia Pujol recupera els seus grans temes i li dedica un disc.