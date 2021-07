Marge Simpson és una dona dibuixada per representar el prototip de mare de familia entregada i que no es queixa gairebé mai per res. I com que ha estat silenciosa i silenciada, ara ella pren la paraula per demostrar que sota el seu pit groc hi batega el cor d'una dona corrent, sí, però també revolucionària. Ignorada, però amb moltes coses a dir. Submisa, però decidida a aconseguir que tot canviï. Perquè, sens dubte, #MargeToo.