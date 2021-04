Juan Francisco Ferrándiz ens porta a l’edat mitjana per conèixer l’origen de la justícia actual

La novel·la comença de manera espectacular. Juan Francisco Ferrándiz narra un judici de Déu on els protagonistes eren dos nens de tot just un any. Aquest és el punt de partida per explicar el naixement del dret que coneixem a dia d’avui. L'autor, que exerceix l'advocacia a València, ens va descobrint en la novel·la com el dret pateix una gran transformació a la recerca de la justícia i els drets humans.