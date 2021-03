LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Javier Ruibal ha aprofitat el confinament per crear un disc i per conversar amb la seva estatueta dels Goya

Setmanes abans de l’inici de l’Estat d’Alarma, Javier Ruibal s’emportava el reconeixement de l’Acadèmia de Cinema amb un Goya per la seva cançó ‘Intemperie’. No va poder gaudir del tot d’aquell moment. Per això, s’ha dedicat a explicar les seves penes durant el confinament a l’estatueta que li van entregar.